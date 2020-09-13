Ревнивая сибирячка пошла под суд за поджог дома своей соперницы

В Искитимский районный суд поступило уголовное дело в отношении Татьяны Швец, обвиняемой в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога.
По версии следствия, обвиняемая приревновала потерпевшую к своему сожителю и решила ей отомстить.
— Швец прошла в дом потерпевшей и принесенными с собой спичками, подожгла плед на диване и, после того как разгорелось пламя, с места преступления скрылась. В результате пожара был уничтожен принадлежащий потерпевшей жилой дом, стоимостью 304 286 рублей, а также находящееся в нем имущество на сумму 159 300 рублей, — говорится на сайте Искитимского районного суда.
Кроме того, в результате пожара потерпевшая и ее семья лишились единственного жилья. Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 — умышленные уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия (наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок). Судебное заседание назначено на 21 сентября.
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