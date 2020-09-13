Ревнивая сибирячка пошла под суд за поджог дома своей соперницы

Кроме того, в результате пожара потерпевшая и ее семья лишились единственного жилья. Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 — умышленные уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия (наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок). Судебное заседание назначено на 21 сентября.

Ревность и неразделённая любовь часто становится мотивом для нападений — НГС вспомнил самые страшные преступления, на которые новосибирцы пошли из ревности — они топили жён и взрывали их автомобили, и угрожали топором тем, кого подозревали в связи с их возлюбленными.

