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«Как шипы стоят перед тобой»: сибиряков напугали сломанные скобы на Октябрьском мосту в Новосибирске

Автомобилисты вынуждены объезжать выгнутые скобы

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Так выглядит сейчас Октябрьский мост&nbsp;

Так выглядит сейчас Октябрьский мост 

Сегодня, 13 сентября, на Октябрьском мосту перед въездом на левый берег сибиряки заметили поломанные скобы — автомобилистам приходится тормозить перед ними, чтобы объехать.

— Если наехать на нее, думаю, машина пострадает, — рассказал корреспонденту НГС читатель Владислав. — Поэтому все объезжают. Это здоровая стальная штуковина, которая соединяет части моста. Я бы не рискнул наехать на такое, особенно на скорости. Особенно когда едешь, кажется, будто шипы стоят перед тобой, поэтому все объезжают. Её как минимум нужно убрать, а потом и заделать.

Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, в какие сроки поломка будет устранена.

Автомобили нередко получают повреждения из-за дефектов на дорогах Новосибирска. Так, 13 августа НГС сообщал, что сразу несколько машин пробили колёса в районе Коммунального моста.

Ямы могут появиться даже на новых дорогах. В связи с этим властям пришлось объяснять появление провалов на новом Краснояровском шоссе. Также они сообщили, когда его откроют.

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Октябрьский мост
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