«Как шипы стоят перед тобой»: сибиряков напугали сломанные скобы на Октябрьском мосту в Новосибирске

Сегодня, 13 сентября, на Октябрьском мосту перед въездом на левый берег сибиряки заметили поломанные скобы — автомобилистам приходится тормозить перед ними, чтобы объехать.

— Если наехать на нее, думаю, машина пострадает, — рассказал корреспонденту НГС читатель Владислав. — Поэтому все объезжают. Это здоровая стальная штуковина, которая соединяет части моста. Я бы не рискнул наехать на такое, особенно на скорости. Особенно когда едешь, кажется, будто шипы стоят перед тобой, поэтому все объезжают. Её как минимум нужно убрать, а потом и заделать.