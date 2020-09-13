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От коронавируса скончались ещё четыре человека в Новосибирске: мужчина и три женщины

Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек

По данным оперативного штаба на утро 13 сентября в регионе зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, выздоровели 23 человека.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 5 пациентов. Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 978.

На этой неделе НГС взял интервью у вакцинолога. Специалист рассказала о том, можно ли ставить прививку от гриппа тем, кто перенёс коронавирус. Также Минздрав рассказал о том, кто первым получит вакцину от ковида в регионе.

Напомним, что сейчас в некоторых новосибирских школах классы закрывают на карантин из-за ОРВИ или коронавируса. Мы публиковали список таких организаций, который предоставила мэрия.

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