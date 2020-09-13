От коронавируса скончались ещё четыре человека в Новосибирске: мужчина и три женщины

По данным оперативного штаба на утро 13 сентября в регионе зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, выздоровели 23 человека.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 5 пациентов. Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.