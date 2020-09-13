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Сто автомобилей проехались колонной по Новосибирску — рассказываем, что происходит

Сегодня в городе отмечают День танкиста

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Танкисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник&nbsp;

Танкисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник 

Сегодня 13 сентября примерно в 10:30 под Октябрьским мостом собралось около сотни автомобилей, украшенных флагами танковых войск — они собрались в честь профессионального праздника, Дня танкистов.

— Под мостом Октябрьским они собирались, двигаются в сторону Бердска колонна. Машин сто, я до конца не стал снимать, — рассказал читатель НГС Михаил.

Все автомобили украшены флагами танковых войск 

В официальном сообществе новосибирских танкистов ВКонтакте, есть информация о маршруте движения колонны — они собираются проехаться по улице Большевистской, Бугринскому мосту, улице Ватутины, площади Маркса и улице Титова. Окончание маршрута намечено на монументе славы на улице Станиславского.

Что ещё интересного прочитать про профессиональные праздники военных? Например, материал про день десантника. Мы поговорили с людьми, которые прослужили в элитных войсках и сегодня продолжают удивлять своим стремлением жить не так, как все: священник, три спасателя, гроза УГРО и танцор буги-вуги рассказывают о прошлом в берете и настоящем в своей интересной жизни.

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военныеДень танкиста
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