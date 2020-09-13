Сто автомобилей проехались колонной по Новосибирску — рассказываем, что происходит

Сегодня 13 сентября примерно в 10:30 под Октябрьским мостом собралось около сотни автомобилей, украшенных флагами танковых войск — они собрались в честь профессионального праздника, Дня танкистов.

— Под мостом Октябрьским они собирались, двигаются в сторону Бердска колонна. Машин сто, я до конца не стал снимать, — рассказал читатель НГС Михаил.