В Волгограде полиция задержала новосибирца, ограбившего автомобилиста на крупную сумму

По подозрению в совершении грабежа новосибирские полицейские совместно с сотрудниками МВД по Приволжскому округу задержали в городе Волгограде ранее не судимого 38-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска.
— Полицейские установили, что 18 февраля текущего года у дома по улице Карла Либнехта подозреваемый проник в стоящий легковой автомобиль, где с применением силы забрал у мужчины-водителя 1988 года рождения денежные средства в сумме 604 тысячи рублей, которые тот накануне получил в банке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
После этого преступник скрылся, а потерпевший обратился за помощью в полицию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж), подозреваемый находится в СИЗО. Расследование продолжается.
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