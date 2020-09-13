В Волгограде полиция задержала новосибирца, ограбившего автомобилиста на крупную сумму

По подозрению в совершении грабежа новосибирские полицейские совместно с сотрудниками МВД по Приволжскому округу задержали в городе Волгограде ранее не судимого 38-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска.



— Полицейские установили, что 18 февраля текущего года у дома по улице Карла Либнехта подозреваемый проник в стоящий легковой автомобиль, где с применением силы забрал у мужчины-водителя 1988 года рождения денежные средства в сумме 604 тысячи рублей, которые тот накануне получил в банке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.