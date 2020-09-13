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В Волгограде полиция задержала новосибирца, ограбившего автомобилиста на крупную сумму

В феврале этого года мужчина забрал силой 600 тысяч рублей у автомобилиста

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Подозреваемый сейчас находится в СИЗО&nbsp;

Подозреваемый сейчас находится в СИЗО 

По подозрению в совершении грабежа новосибирские полицейские совместно с сотрудниками МВД по Приволжскому округу задержали в городе Волгограде ранее не судимого 38-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска.

— Полицейские установили, что 18 февраля текущего года у дома по улице Карла Либнехта подозреваемый проник в стоящий легковой автомобиль, где с применением силы забрал у мужчины-водителя 1988 года рождения денежные средства в сумме 604 тысячи рублей, которые тот накануне получил в банке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

После этого преступник скрылся, а потерпевший обратился за помощью в полицию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж), подозреваемый находится в СИЗО. Расследование продолжается.

В полиции рассказали, где чаще всего грабят в Новосибирске. Изучаем карту самых опасных районов и улиц. Проверьте, есть ли ваш дом и офис в списке излюбленных мест грабителей

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полицияграбеж
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