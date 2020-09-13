Новосибирцы нашли розовые грибы. Оказалось, что это живые существа, способные передвигаться и решать совместные задачи

— Это миксомицет. Отдельное царство и отдельная форма жизни. Это одноклеточное многоядерное существо, которое может перемещаться и решать какие-то минимальные топографические задачи, — объяснила Татьяна Бульонкова. — Это живое существо из совершенно обособленной группы организмов, которое и не животное, и не растение, и не грибы. В Интернете много ерунды про ликогалу написано. Неизвестно, кто запустил этот миф, что она вызывает рак. Естественно, это не так. Никакие миксомицеты в людях не прорастают, но люди всё равно пишут этот бред в Интернете.

С латинского название ликогалы переводится, как «волчье молоко», встречается часто на полусгнивших деревьях. Ликогала несъедобна.

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