13 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняВыборы в Новосибирске. Онлайн-трансляция

Все новости

Все новости

Крупный пожар в Краснодаре: очевидцы сняли на видео полыхающий восьмиэтажный дом

Возгоранию присвоили четвертый уровень сложности

4 729
22Обсудить

Поделиться

В Краснодаре горит восьмиэтажный жилой дом

В Краснодаре горит восьмиэтажный жилой дом

В ночь с 12 на 13 сентября в Краснодаре загорелся восьмиэтажный жилой дом на улице Российская.

— Возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома, пожару присвоен четвертый номер сложности, — сообщили в МЧС.

По данным ТАСС, площадь возгорания сначала составляла 800 кв. м, а затем выросла до 2 500 кв. м. Telegram-канал Baza сообщает, что общая площадь пожара уже достигла 4 000 кв. м.

Возгорание тушат 140 человек и более 40 пожарных машин и спецтехники, однако справиться с огнем пока не удается.

Из горящего здания эвакуировали 300 человек. Данных о пострадавших нет. Для жильцов, эвакуированных из дома, подготовлен пункт временного размещения.

— Пункт временного размещения подготовлен на базе школы. Также выделены автобусы для перевозки туда людей, — сообщил ТАСС начальник пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ8

Поделиться

Поделиться

КраснодарМЧСгорит домпожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!