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Машина перевернулась на бок после ДТП на пересечении Бориса Богаткова и Гаранина

По информации дежурного «112», в аварии есть пострадавшие

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На месте работает скорая помощь

На месте работает скорая помощь

Поздно вечером в субботу, 12 сентября, в Октябрьском районе после ДТП автомобиль перевернулся на бок. Очевидцы обратились за помощью в службу «112» и прислали снимки с места аварии.

— Сообщение о происшествии поступило в 23:14. На пересечении улиц Бориса Богаткова и Гаранина произошла авария с пострадавшими. Участники — Toyota Platz и Hyundai Solaris. По информации звонившего, одна из машин перевернулась, есть угроза возгорания, — сообщил дежурный службы «112».

Если вы стали свидетелем аварии, являетесь её участником или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157-00-00.

В четверг, 10 сентября, на улице Порт-Артурской перевернулся автомобиль. За рулем была пьяная женщина, которая везла двух своих дочек в школу.

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ДТПДТП с пострадавшимперевернулась машина
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