Машина перевернулась на бок после ДТП на пересечении Бориса Богаткова и Гаранина

Поздно вечером в субботу, 12 сентября, в Октябрьском районе после ДТП автомобиль перевернулся на бок. Очевидцы обратились за помощью в службу «112» и прислали снимки с места аварии.

— Сообщение о происшествии поступило в 23:14. На пересечении улиц Бориса Богаткова и Гаранина произошла авария с пострадавшими. Участники — Toyota Platz и Hyundai Solaris. По информации звонившего, одна из машин перевернулась, есть угроза возгорания, — сообщил дежурный службы «112».

Если вы стали свидетелем аварии, являетесь её участником или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157-00-00.

