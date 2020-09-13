Травматолог из Искитима принял участие в «Поле чудес» на Первом канале и забрал приз

В пятницу, 11 сентября, на Первом канале вышел выпуск капитал-шоу «Поле Чудес», в котором принял участие житель Искитима Новосибирской области Бекболот Буланбаев.
Бекболот Буланбаев был участником второй тройки игроков — вместе с ним в игре приняли участие жители Ленинградской и Ростовской областей. Он привёз в подарок Леониду Якубовичу подарки со своей родины — сухофрукты и орехи, а также спел на сцене песню на родном киргизском языке.
Вопрос для игроков звучал так: «В старой России каждый год устраивали множество ярмарок. Они различались по профилю: были ярмарки лесные, конные и степные. Какие ещё?»
Как только первый участник покрутил барабан и назвал верную букву «а», ход перешёл к искитимцу. В ходе знакомства Бекболот Буланбаев рассказал ведущему о происхождении своего имени. По словам мужчины, имя для него выбрал дедушка, в переводе оно означает «вольфрам». Также он признался, что у него довольно большая семья.
— Я самый старший в семье. Сам живу в Новосибирске, поблизости есть город Искитим, вот в Искитиме я и работаю, иногда живу там. Обучаюсь в аспирантуре в Новосибирске. Специальность — «врач травматолог-ортопед». Я оканчивал Бишкекский государственный медицинский университет, там же окончил ординатуру, после ее окончания приехал и поступил в аспирантуру в НИИТО, — поделился Бекболот.
В процессе разговора барабан остановился на секторе «приз». Бекболот не сдался под напором долгих уговоров ведущего забрать деньги и выбрал приз. В подарок участнику вынесли караоке-саундбар, которым гость остался доволен.
В сентябре прошлого года сибирячка Ольга Шарыпова попала на «Поле чудес» и рассказала про закулисье шоу. Женщина не прошла в финал, но получила подарки и поцеловалась с Леонидом Якубовичем.