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Остатки лета: смотрим, как новосибирцы провели неожиданно тёплую субботу (на коне и даже валяясь в грязи)

Публикуем 15 кадров отдыха сибиряков

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Тепло сохранится до воскресенья, 13 августа. Затем, если верить синоптикам, снова станет холодно

Тепло сохранится до воскресенья, 13 августа. Затем, если верить синоптикам, снова станет холодно

Новосибирцы уже смирились с резким по-настоящему осенним похолоданием, спрятали в шкафы легкую одежду, достали зонтики и тёплые курточки. Но в эту субботу, 12 сентября, горожан ждал внезапный сюрприз — несмотря на все предупреждения синоптиков, в город (возможно и ненадолго) вернулась тёплая погода, как в конце лета. Некоторые гуляли даже в футболках!

Мы заглянули в Instagram и посмотрели, как жители Новосибирска провели, возможно, последнюю тёплую субботу в этом сезоне.

Кто-то не упустил возможности провести этот день активно: на прогулке, занимаясь спортом (в том числе барахтаясь в грязи на «Гонке Героев») и даже на коне! Некоторые решили отправиться за город с семьей и друзьями и уже вовсю выкладывают фотографии золотой осени. Другие начали день с посещения зоопарка. А кое-кто и вовсе решил провести тёплый осенний вечер дома, а теперь делится видами закатов из своего окна.

В начале мая фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся в первый праздничный майский день и увидел через объектив, как новосибирцы пытаются отмечать праздник, и даже мерзкая погода им не помеха.

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