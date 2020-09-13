Выборы-2020. Как Новосибирск выбирает людей во власть — онлайн-трансляция с избирательных участков

— Моя мама голосовала в Дзержинском районе, и в списках в своей квартире обнаружила и старого собственника у кого покупала квартиру в том году. Её ещё спросили, а вторая женщина придёт? Странно, когда она ходила голосовать за поправки в Конституцию в списках она была одна как и положено. Голосовала в колледже по улице Индустриальная, 4, — рассказала читательница НГС.
Ещё немного фотографий от нашего фотокорреспондента.
Фото от читателя НГС с УИК №1896.
— Я наблюдатель. Пока все очень прилично. Незначительные нарушения. Комиссия приветливая, адекватная, — прислал фото в редакцию читатель.
Начинаем смотреть, как голосуют сегодня новосибирцы. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков обошёл несколько избирательных участков.
Планируете ли вы сегодня участвовать в выборах?
Если вы заметили что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.
НГС публиковал инструкцию о том, как найти свой участок на выборах в этом году. Прочитайте, чтобы не запутаться.
Досрочное голосование, проходившее в два дня, выглядело порой очень странно. Например, так:
В городе открылись первые избирательные участки. Проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00.
Если вы уже отдали свой голос, то напишите нам.