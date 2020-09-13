Выборы-2020. Как Новосибирск выбирает людей во власть — онлайн-трансляция с избирательных участков

Новосибирцы выбирают своих представителей в Заксобрание региона и горсовет. Досрочно успели проголосовать больше 100 тысяч человек, а в это воскресенье, 13 сентября, на избирательных участках ждут всех остальных.

Как проходят выборы в Новосибирской области, активно ли люди приходят на участки, есть ли какие-то нарушения — об этом мы будем рассказывать вам сегодня целый день.

Если вы заметили что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.