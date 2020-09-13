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Тема дняВыборы в Новосибирске. Онлайн-трансляция

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Выборы-2020. Как Новосибирск выбирает людей во власть — онлайн-трансляция с избирательных участков

Рассказываем, как проходят выборы — что происходит на участках, какая явка и есть ли нарушения

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Новосибирцы выбирают своих представителей в Заксобрание региона и горсовет. Досрочно успели проголосовать больше 100 тысяч человек, а в это воскресенье, 13 сентября, на избирательных участках ждут всех остальных.

Как проходят выборы в Новосибирской области, активно ли люди приходят на участки, есть ли какие-то нарушения — об этом мы будем рассказывать вам сегодня целый день.

Если вы заметили что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.

Александра Бруня

— Моя мама голосовала в Дзержинском районе, и в списках в своей квартире обнаружила и старого собственника у кого покупала квартиру в том году. Её ещё спросили, а вторая женщина придёт? Странно, когда она ходила голосовать за поправки в Конституцию в списках она была одна как и положено. Голосовала в колледже по улице Индустриальная, 4, — рассказала читательница НГС.

Александра Бруня

Ещё немного фотографий от нашего фотокорреспондента.

Александра Бруня

Фото от читателя НГС с УИК №1896.

— Я наблюдатель. Пока все очень прилично. Незначительные нарушения. Комиссия приветливая, адекватная, — прислал фото в редакцию читатель.

Обстановка на&nbsp;УИК №1896 дружелюбная

Обстановка на УИК №1896 дружелюбная

Александра Бруня

Начинаем смотреть, как голосуют сегодня новосибирцы. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков обошёл несколько избирательных участков.

Александра Бруня

Планируете ли вы сегодня участвовать в выборах?

    Александра Бруня

    Если вы заметили что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.

    НГС публиковал инструкцию о том, как найти свой участок на выборах в этом году. Прочитайте, чтобы не запутаться.

    Досрочное голосование, проходившее в два дня, выглядело порой очень странно. Например, так:

    Для придомового голосования в одном из районов города установили палатки

    Для придомового голосования в одном из районов города установили палатки

    В городе открылись первые избирательные участки. Проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00.

    Если вы уже отдали свой голос, то напишите нам.

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    Заксобрание Новосибирской областивластьвыборыгорсовет
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