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Нашёлся 12-летний Павел Яковлев, который пропал в воскресенье. Волонтеры рассказали, как шли поиски

О местонахождении ребёнка сообщил свидетель

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Сейчас ребёнок уже дома — его забрал отец&nbsp;

Сейчас ребёнок уже дома — его забрал отец 

Волонтеры новосибирского отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 12-летнего Павла Яковлева — мальчика нашли. Сообщение об этом появилось вечером 12 сентября на странице поисковой группы во «ВКонтакте.»

«Найден, жив!» — кратко написали в сообщении отряда.

Как объяснила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, о местонахождении мальчика сообщил свидетель:

— Мальчик найден, жив. Его нашёл папа по свидетельству от нашего отряда. Он приехал на место раньше, чем наши экипажи.

О поисках Павла сообщили в пятницу, 11 сентября. Накануне пропажи мальчик несколько дней гостил у друга, а в день пропажи, 6 сентября, сказал, что поехал на шиномонтажку накачать колесо, однако там не появился.

— Домой не вернулся. Заявку мы получили после обеда. Пока ждём информацию от полиции, потому что заявителем у нас является именно полиция. Родители о существовании нашего отряда не знали. Задачи сейчас — распространение информации в интернете, получение свидетельств, а далее их проверка и выезд на место с автономными задачами, — рассказала тогда руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

К сожалению, не все истории с пропажей людей заканчиваются хорошо. Вчера стало известно, что волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что 71-летний житель Колывани Василий Родионов, который в среду ушёл в Кудряшовский бор за грибами и не вернулся, найден мёртвым. Мужчину искали с дронами и тепловизорами.

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«Лиза Алерт»волонтёрыпоискипропал ребёнок
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