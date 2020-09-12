Нашёлся 12-летний Павел Яковлев, который пропал в воскресенье. Волонтеры рассказали, как шли поиски

О поисках Павла сообщили в пятницу, 11 сентября. Накануне пропажи мальчик несколько дней гостил у друга, а в день пропажи, 6 сентября, сказал, что поехал на шиномонтажку накачать колесо, однако там не появился.

— Домой не вернулся. Заявку мы получили после обеда. Пока ждём информацию от полиции, потому что заявителем у нас является именно полиция. Родители о существовании нашего отряда не знали. Задачи сейчас — распространение информации в интернете, получение свидетельств, а далее их проверка и выезд на место с автономными задачами, — рассказала тогда руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

К сожалению, не все истории с пропажей людей заканчиваются хорошо. Вчера стало известно, что волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что 71-летний житель Колывани Василий Родионов, который в среду ушёл в Кудряшовский бор за грибами и не вернулся, найден мёртвым. Мужчину искали с дронами и тепловизорами.