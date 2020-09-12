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Первая победа: ХК «Сибирь» обыграл пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар» в напряжённом матче

Игра закончилась со счётом 5:4

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Это первая победа «Сибири» в этом сезоне. Кстати, игру посетил хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпиона мира Александр Овечкин

Это первая победа «Сибири» в этом сезоне. Кстати, игру посетил хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпиона мира Александр Овечкин

В субботу, 12 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» обыграл пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу сибиряков.

Матч начался в 17:30 по новосибирскому времени. На протяжении первого периода ни одной команде не удалось забросить шайбу в ворота соперника. За это время ХК «Сибирь» заработал три удаления за удар клюшкой, подножку и атаку вратаря.

В начале второго периода, на 27-й минуте, хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» забили шайбу в ворота хозяев. Однако уже на 36-й минуте сибиряки сравняли счёт ответной шайбой — её забил защитник Ефим Гуркин. Тут же, на 39-й минуте, второй гол принёс своей команде сибирский нападающий Виктор Комаров.

Однако в самом начале третьего, самого напряжённого периода игроки «Куньлунь Ред Стар» сравняли счёт. Сибиряки так просто не сдались — на 47-й минуте нападающий Дмитрий Саюстов забил третью шайбу в ворота противников.

Но через две минуты пекинцы снова забили гол. Таким образом, счёт в матче в очередной раз сравнялся. На 50-й минуте нападающий «Сибири» Данил Романцев переломил ход игры и забросил шайбу пекинцам.

Положение «Сибири» на 53-й минуте укрепил нападающий Владимир Первушин, который забил пятую по счёту шайбу в ворота соперника. На 57-й минуте «Куньлунь Ред Стар» забил еще один гол, однако это не помогло им победить. Таким образом, в этом матче ХК «Сибирь» одержал победу со счетом 5:4.

В четверг, 10 сентября, ХК «Сибирь» проиграл московскому ЦСКА в первом домашнем матче. Это было четвёртое поражение подряд для сибиряков в турнире.

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«Куньлунь Ред Стар»ХК Сибирьхоккей
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