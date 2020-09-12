Первая победа: ХК «Сибирь» обыграл пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар» в напряжённом матче

В субботу, 12 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» обыграл пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу сибиряков.

Матч начался в 17:30 по новосибирскому времени. На протяжении первого периода ни одной команде не удалось забросить шайбу в ворота соперника. За это время ХК «Сибирь» заработал три удаления за удар клюшкой, подножку и атаку вратаря.

В начале второго периода, на 27-й минуте, хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» забили шайбу в ворота хозяев. Однако уже на 36-й минуте сибиряки сравняли счёт ответной шайбой — её забил защитник Ефим Гуркин. Тут же, на 39-й минуте, второй гол принёс своей команде сибирский нападающий Виктор Комаров.