В ЖК «Матрёшкин двор» мужчина выпал с седьмого этажа

В ЖК «Матрёшкин двор» в Новосибирске из окна седьмого этажа выпал мужчина.
— Петухова, 99, падение неустановленного гражданина, дышит. Это было в 17:16. Через минуту поступил второй звонок, сообщили, что выпал с седьмого этажа, — рассказали НГС в службе 112.
Обновлено. Информацию о выпадении мужчины из окна подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской
– В полицию поступало сообщение о том, что обнаружен труп мужчины. Сотрудники выехали для разбирательства, – сообщили в ведомстве.
Также об инциденте рассказали в пресс-службе следственного комитета по НСО.
— Поступило сообщение о том, что по перилам балкона, расположенного на седьмом этаже, ходит мужчина в состоянии алкогольного опьянения и кидается бутылками в прохожих. Граждане среагировали, вызвали сотрудников полиции, однако мужчины выпал до их приезда. Личность на данный момент устанавливается, на вид от 30 до 40 лет. Следователь СК выехал на место, проводится доследственная проверка. В ходе опроса соседей будут устанавливать его личность. Квартира погибшего закрыта изнутри, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
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Подобный инцидент произошёл в начале июля на горском жилмассиве. Тогда пострадавшую также доставили в больницу.