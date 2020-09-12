В ЖК «Матрёшкин двор» мужчина выпал с седьмого этажа

В ЖК «Матрёшкин двор» в Новосибирске из окна седьмого этажа выпал мужчина.

— Петухова, 99, падение неустановленного гражданина, дышит. Это было в 17:16. Через минуту поступил второй звонок, сообщили, что выпал с седьмого этажа, — рассказали НГС в службе 112.

Обновлено. Информацию о выпадении мужчины из окна подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской

– В полицию поступало сообщение о том, что обнаружен труп мужчины. Сотрудники выехали для разбирательства, – сообщили в ведомстве.

