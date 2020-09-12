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Дольщики ЖК «Новомарусино» вышли на одиночные пикеты — они хотят встречи с губернатором

Акция прошла в центре Новосибирска

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Люди вышли на акцию к зданию мэрии

Люди вышли на акцию к зданию мэрии

Дольщики ЖК «Новомарусино» сегодня утром, 12 сентября, вышли на одиночные пикеты в центре Новосибирска. Они хотят, чтобы решение о достройке их дома или выплате компенсации приняли в этом году.

— Цель — личная встреча с губернатором. И чтобы нас поставили в наблюдательный совет в этом году, а то сейчас нас переносят на 2021 или 2022 год. Это поможет принять решение о достройке нашего жилья или выплате компенсации, — рассказала участница пикета Светлана Коновалова.

С той же целью на акцию вышла другая участница одиночного пикета. Она простояла в центре Новосибирска с 10:00 до 11:00.

— Ждём пять лет. Нас задвинули по срокам на 2022 год, с чем мы не согласны. С конца марта обещали, что до конца этого года нас рассмотрят. Переносили на август, сентябрь, октябрь. И на днях объявили, что перенесли до конца 2022 года. Теперь непонятно, когда вынесут решение — вернуть деньги или достроить дом. Нам надо, чтобы нас в этом году рассмотрели, нам не надо ещё два года ждать. Мы хотим встречи с губернатором, — рассказала одна из дольщиков ЖК «Новомарусино» Светлана Сергеева.

Другая аналогичная акция прошла в Новосибирске две недели назад. Тогда в центр города вышли дольщики ЖК «Покровский». Они хотели, чтобы власти обратили внимание на проблему их долгостроя.

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