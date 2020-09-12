Дольщики ЖК «Новомарусино» вышли на одиночные пикеты — они хотят встречи с губернатором

Дольщики ЖК «Новомарусино» сегодня утром, 12 сентября , вышли на одиночные пикеты в центре Новосибирска. Они хотят, чтобы решение о достройке их дома или выплате компенсации приняли в этом году.



— Цель — личная встреча с губернатором. И чтобы нас поставили в наблюдательный совет в этом году, а то сейчас нас переносят на 2021 или 2022 год. Это поможет принять решение о достройке нашего жилья или выплате компенсации, — рассказала участница пикета Светлана Коновалова.



С той же целью на акцию вышла другая участница одиночного пикета. Она простояла в центре Новосибирска с 10:00 до 11:00.

