Первые партии российской вакцины от COVID-19 отгрузили во все регионы

Первые небольшие партии российской вакцины от COVID-19 отгружены во все регионы. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доставка ожидается до понедельника. Об этом сообщает РИА «Новости».



В пресс-службе министерства уточняют, что в первую очередь российская вакцина «Спутник V» достанется людям, входящим в группу риска.

— В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты Российской Федерации, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска, — говорится в сообщении.