На пересечении Гребенщикова и Краузе столкнулись машины — пострадали оба водителя

Днём 12 сентября Калининском районе столкнулись автомобили «Субару» и «Рено». Обоих водителей доставили в больницу.



— В 12:26 на пересечении улиц Гребенщикова и Краузе произошло столкновение двух машин, есть пострадавший водитель, — сообщили НГС в службе 112.

Также в службе уточнили, что водитель ранен.