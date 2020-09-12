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На пересечении Гребенщикова и Краузе столкнулись машины — пострадали оба водителя

Сейчас на месте работает полиция

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На месте работает ГИБДД

На месте работает ГИБДД

Днём 12 сентября Калининском районе столкнулись автомобили «Субару» и «Рено». Обоих водителей доставили в больницу.

— В 12:26 на пересечении улиц Гребенщикова и Краузе произошло столкновение двух машин, есть пострадавший водитель, — сообщили НГС в службе 112.

Также в службе уточнили, что водитель ранен.

Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— В районе дома Гребенщикова, 13 совершенно столкновении двух автомобилей, «Субару» и «Рено». Один из автомобилей выезжал с прилегающей территории, со двора, и столкнулся с автомобилем, двигавшимся в прямом направлении. В результате пострадали оба водителя транспортных средств, — сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавших доставили в больницу, на месте работает экипаж ГИБДД. По информации подписчика сообщества «Инцидент.Новосибирск», на месте также находилась пожарная машина.

Другое ДТП с пострадавшими произошло сегодня в Новосибирске на улице Серафимовича. В результате в больницу доставили троих человек, один из которых — 8-летний ребёнок.

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ДТПКалининский районпострадавшие
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