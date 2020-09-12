Избирком сообщил, сколько человек досрочно проголосовало на выборах депутатов

Стало известно, сколько человек проголосовало досрочно на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска.



11 сентября на выборы в Заксобрание пришли 151 тысяча 643 человека, то есть 7,06% от общего числа избирателей. Из них 44 тысячи 71 человек отдал голоса в Новосибирске.



— На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска проголосовали 42 811 избирателей (3,60%), — говорится на сайте избирательной комиссии НСО.



НГС публиковал инструкцию о том, как найти свой участок на выборах в этом году. Прочитайте, чтобы не запутаться.