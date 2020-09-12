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Избирком сообщил, сколько человек досрочно проголосовало на выборах депутатов

Свои голоса на выборах в Горсовет отдали 42 тысячи 811 человек

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На выборах в горсовет проголосовали больше 42 тысяч человек

На выборах в горсовет проголосовали больше 42 тысяч человек

Стало известно, сколько человек проголосовало досрочно на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска.

11 сентября на выборы в Заксобрание пришли 151 тысяча 643 человека, то есть 7,06% от общего числа избирателей. Из них 44 тысячи 71 человек отдал голоса в Новосибирске.

— На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска проголосовали 42 811 избирателей (3,60%), — говорится на сайте избирательной комиссии НСО.

НГС публиковал инструкцию о том, как найти свой участок на выборах в этом году. Прочитайте, чтобы не запутаться.

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Законодательное собраниевыборыСовет депутатов
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