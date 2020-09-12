12 сентября суббота
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКак перекроют центр в субботу утром (схема)

Все новости

Все новости

На Алтае спасатели помогут новосибирской группе туристов, один из участников которой погиб

Группе удалось пройти самостоятельно 4,5 км

1 059
14Обсудить

Поделиться

Спасатели планируют добраться до туристов к вечеру

Спасатели планируют добраться до туристов к вечеру

В Республике Алтай шесть спасателей отправились на помощь группе новосибирских туристов. Один человек из группы погиб во время сплава по реке 9 сентября. Спасатели хотят оказать помощь в транспортировке тела.

— Вечером 11 сентября представитель туристов ещё раз подчеркнул, что группа бедствие не терпит и в помощи не нуждается. Он рассказал, что им удалось пройти 4,5 километра пути. Основную часть снаряжения они оставили в определенном месте, взяв с собой лишь самое необходимое, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Местные жители из села Катанда с лошадьми и продуктами добрались до группы туристов 11 сентября, вечером туристы остановились на ночлег. Спасатели доберутся до туристов сегодня вечером, 12 сентября. Потом их доставят в село Катанда на автомобиле ВАЗ-66.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО сообщали, что помощь туристам не входит в компетенцию сотрудников МЧС. Также стало известно, что на помощь пострадавшим отправились два егеря и конная полиция.

Также на прошлой неделе в Катуни утонула туристка из Новосибирска. Её тело пока не нашли.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Горный АлтайРеспублика Алтайспасатели
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!