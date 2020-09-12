На Алтае спасатели помогут новосибирской группе туристов, один из участников которой погиб

В Республике Алтай шесть спасателей отправились на помощь группе новосибирских туристов. Один человек из группы погиб во время сплава по реке
— Вечером 11 сентября представитель туристов ещё раз подчеркнул, что группа бедствие не терпит и в помощи не нуждается. Он рассказал, что им удалось пройти 4,5 километра пути. Основную часть снаряжения они оставили в определенном месте, взяв с собой лишь самое необходимое, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Местные жители из села Катанда с лошадьми и продуктами добрались до группы туристов
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО сообщали, что помощь туристам не входит в компетенцию сотрудников МЧС. Также стало известно, что на помощь пострадавшим отправились два егеря и конная полиция.
Также на прошлой неделе в Катуни утонула туристка из Новосибирска. Её тело пока не нашли.