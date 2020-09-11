11 сентября пятница
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 1/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКак перекроют центр в субботу утром (схема)

Все новости

Все новости

«Несколько дней был в гостях у друга»: 12-летний мальчик пропал в Новосибирске

О его местонахождении ничего не известно с 6 сентября

2 394
7Обсудить

Поделиться

К волонтерам обратились сотрудники полиции

К волонтерам обратились сотрудники полиции

Вечером во вторник, 11 сентября, поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о поисках 12-летнего Павла Яковлева, который пропал в Центральном районе Новосибирска.

— Накануне пропажи несколько дней был в гостях у друга. Учится в школе. В день пропажи, 6 сентября, сказал, что поехал на шиномонтажку накачать колесо, там не появился. Домой не вернулся. Заявку мы получили сегодня после обеда. Пока ждём информацию от полиции, потому что заявителем у нас является именно полиция. Родители о существовании нашего отряда не знали. Задачи сейчас — распространение информации в интернете, получение свидетельств, а далее их проверка и выезд на место с автономными задачами, — сообщила руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Рост Павла 135 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в тёмную кофту с белым принтом с капюшоном, оранжевую футболку, тёмное трико и кеды.

Ранее волонтёры отряда сообщили о пропаже 11-летнего Романа Красильникова, который вчера ушёл из дома, и о его местонахождении до сих пор ничего не известно.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Лиза Алертпропал ребенок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!