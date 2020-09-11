«Несколько дней был в гостях у друга»: 12-летний мальчик пропал в Новосибирске

Вечером во вторник, 11 сентября, поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о поисках 12-летнего Павла Яковлева, который пропал в Центральном районе Новосибирска.

— Накануне пропажи несколько дней был в гостях у друга. Учится в школе. В день пропажи, 6 сентября, сказал, что поехал на шиномонтажку накачать колесо, там не появился. Домой не вернулся. Заявку мы получили сегодня после обеда. Пока ждём информацию от полиции, потому что заявителем у нас является именно полиция. Родители о существовании нашего отряда не знали. Задачи сейчас — распространение информации в интернете, получение свидетельств, а далее их проверка и выезд на место с автономными задачами, — сообщила руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.