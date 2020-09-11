Пропавший два дня назад грибник найден мёртвым в лесу под Новосибирском

В пятницу, 11 сентября, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что 71-летний житель Колывани Василий Родионов, который в среду ушёл в Кудряшовский бор за грибами и не вернулся, найден мёртвым.

— Мы со вчерашнего утра занимались поиском пропавшего. Сегодня на месте находились наши автономные экипажи, ожидали тех, кто подъедет на поиск после работы. Алгоритм работы строился таким образом, что в небо был поднят беспилотный летательный аппарат Росгвардии с очень хорошим и качественным разрешением фото и видеоматериала. С возможностью фиксировать в режиме реального времени. Он также работал вчера вечером в режиме тепловизора. И когда у оператора появлялись вопросы по поводу тех или иных фото на местности, наши группы туда ходили ногами и проверяли. Сегодня также во время полёта беспилотника была обнаружена предположительная точка местонахождения человека. Наши ребята пришли и, к сожалению, подтвердили. Человек найден, погиб, — рассказала руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.