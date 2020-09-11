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Тема дняТолпа людей у Оперного. Что там происходит?

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Пропавший два дня назад грибник найден мёртвым в лесу под Новосибирском

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Мужчину искали с дронами и тепловизорами

Мужчину искали с дронами и тепловизорами

В пятницу, 11 сентября, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что 71-летний житель Колывани Василий Родионов, который в среду ушёл в Кудряшовский бор за грибами и не вернулся, найден мёртвым.

— Мы со вчерашнего утра занимались поиском пропавшего. Сегодня на месте находились наши автономные экипажи, ожидали тех, кто подъедет на поиск после работы. Алгоритм работы строился таким образом, что в небо был поднят беспилотный летательный аппарат Росгвардии с очень хорошим и качественным разрешением фото и видеоматериала. С возможностью фиксировать в режиме реального времени. Он также работал вчера вечером в режиме тепловизора. И когда у оператора появлялись вопросы по поводу тех или иных фото на местности, наши группы туда ходили ногами и проверяли. Сегодня также во время полёта беспилотника была обнаружена предположительная точка местонахождения человека. Наши ребята пришли и, к сожалению, подтвердили. Человек найден, погиб, — рассказала руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня вечером волонтёры объявили сбор на поиск 11-летнего мальчика, который ещё вчера ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

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«Лиза Алерт»грибникипоиски пропавшего
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