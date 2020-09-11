Перед Оперным театром собрались несколько сотен человек — объясняем, что происходит

Вечером в пятницу, 11 сентября, в Новосибирске перед Оперным театром собралась большая толпа людей — они пришли на встречу с кандидатами коалиции «Новосибирск 2020».



— Собралось около трёхсот человек. Людей подходит всё больше. В толпе ходит много полицейских и людей в штатском. Стоит несколько «глушилок», поэтому интернет и телефонная связь работают плохо, — передаёт корреспондент НГС Илья Калинин с места событий. — На встрече нельзя использовать громкоговорители, поэтому кандидаты сейчас организуют площадку, чтобы общаться с избирателями.