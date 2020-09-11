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Перед Оперным театром собрались несколько сотен человек — объясняем, что происходит

Люди начали подтягиваться в центр Новосибирска с семи часов вечера

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Люди ждут встречи с кандидатами в депутаты

Люди ждут встречи с кандидатами в депутаты

Вечером в пятницу, 11 сентября, в Новосибирске перед Оперным театром собралась большая толпа людей — они пришли на встречу с кандидатами коалиции «Новосибирск 2020».

— Собралось около трёхсот человек. Людей подходит всё больше. В толпе ходит много полицейских и людей в штатском. Стоит несколько «глушилок», поэтому интернет и телефонная связь работают плохо, — передаёт корреспондент НГС Илья Калинин с места событий. — На встрече нельзя использовать громкоговорители, поэтому кандидаты сейчас организуют площадку, чтобы общаться с избирателями.

По наблюдениям нашего корреспондента, кандидаты встают по очереди на лавочку, каждый говорит около пяти минут.

В минувший вторник, 8 сентября, в штаб оппозиционной коалиции зашли неизвестные и разбили бутылку с едкой жидкостью. На тот момент в помещении находилось около 50 человек, которым пришлось выйти. Трёх волонтёров увезли в больницу. Позже по данному факту полиция возбудила уголовное дело.

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оппозициявыборы 2020
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