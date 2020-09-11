В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52 или по телефону 112.



Летом в Новосибирске пропал 14-летний Олег Иванов. Его искали два месяца. Через четыре дня после исчезновения на поиски мальчика вышли 68 человек, мы публиковали шесть снимков с этих поисков. Территорию осматривали и при помощи полицейского вертолета, однако результатов это не дало. Мальчик плохо ориентировался на местности, у него была слабо развита речь. Волонтеры предполагали, что Олег может находиться на одном из дачных участков в районе места его пропажи. Также следователи возбудили уголовное дело после его пропажи.

В конце августа подростка нашли мертвым в новосибирском лесу.