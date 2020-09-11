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В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика

Ребенка нет дома со вчерашнего дня

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Последний раз ребенка видели в Пашино&nbsp;

Последний раз ребенка видели в Пашино 

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 11-летнего Романа Красильникова. Мальчик ушел из дома вчера, 10 сентября, и не вернулся.

Ребенок пропал в районе микрорайона Пашино в Калининском районе.

Согласно ориентировке волонтеров, у Романа худощавое телосложение, зеленые глаза и светло-русые волосы, рост мальчика — 140 см.

На ребенке был темно-синий плащ, зелёная кофта с капюшоном, синие джинсы, на ногах — чёрные кроссовки. В ориентировке указанно, что с собой у него может быть оранжевый велосипед или тёмный скейтборд.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52 или по телефону 112.

Летом в Новосибирске пропал 14-летний Олег Иванов. Его искали два месяца. Через четыре дня после исчезновения на поиски мальчика вышли 68 человек, мы публиковали шесть снимков с этих поисков. Территорию осматривали и при помощи полицейского вертолета, однако результатов это не дало. Мальчик плохо ориентировался на местности, у него была слабо развита речь. Волонтеры предполагали, что Олег может находиться на одном из дачных участков в районе места его пропажи. Также следователи возбудили уголовное дело после его пропажи.

В конце августа подростка нашли мертвым в новосибирском лесу.

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Лиза Алертпропал ребенок
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