В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 11-летнего Романа Красильникова. Мальчик ушел из дома вчера, 10 сентября, и не вернулся.
Ребенок пропал в районе микрорайона Пашино в Калининском районе.
Согласно ориентировке волонтеров, у Романа худощавое телосложение, зеленые глаза и светло-русые волосы, рост мальчика — 140 см.
На ребенке был темно-синий плащ, зелёная кофта с капюшоном, синие джинсы, на ногах — чёрные кроссовки. В ориентировке указанно, что с собой у него может быть оранжевый велосипед или тёмный скейтборд.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52 или по телефону 112.
Летом в Новосибирске пропал 14-летний Олег Иванов. Его искали два месяца. Через четыре дня после исчезновения на поиски мальчика вышли 68 человек, мы публиковали шесть снимков с этих поисков. Территорию осматривали и при помощи полицейского вертолета, однако результатов это не дало. Мальчик плохо ориентировался на местности, у него была слабо развита речь. Волонтеры предполагали, что Олег может находиться на одном из дачных участков в районе места его пропажи. Также следователи возбудили уголовное дело после его пропажи.
В конце августа подростка нашли мертвым в новосибирском лесу.