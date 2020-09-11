Новосибирский зоопарк спрятал от посетителей гималайских медведей — рассказываем почему

В Новосибирском зоопарке начался демонтаж старых вольеров, в которых жили гималайские и бурые медведи. Хищников переводят во временные вольеры, и пока они будут не доступны для наблюдения.

— Посетители уже задают нам вопросы о том, что случилось с гималайскими мишками. Уверяем, с ними всё в порядке. Просто переехали. В ближайшее время бурые медведи тоже будут переведены во временные вольеры, и их тоже нельзя будет увидеть на протяжении нескольких месяцев, — сообщили в группе зоопарка во «ВКонтакте».