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Новосибирский зоопарк спрятал от посетителей гималайских медведей — рассказываем почему

Также скоро на новое место, недоступное для посетителей перевезут бурых медведей

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Гималайских и бурых медведей поместят на время в вольеры, недоступные для наблюдения

Гималайских и бурых медведей поместят на время в вольеры, недоступные для наблюдения

В Новосибирском зоопарке медведей переводят во временные вольеры

В Новосибирском зоопарке начался демонтаж старых вольеров, в которых жили гималайские и бурые медведи. Хищников переводят во временные вольеры, и пока они будут не доступны для наблюдения.

— Посетители уже задают нам вопросы о том, что случилось с гималайскими мишками. Уверяем, с ними всё в порядке. Просто переехали. В ближайшее время бурые медведи тоже будут переведены во временные вольеры, и их тоже нельзя будет увидеть на протяжении нескольких месяцев, — сообщили в группе зоопарка во «ВКонтакте».

Реконструкция вольерного комплекса для медведей начнётся в октябре.

Новые большие вольеры будут расположены на том же месте, где и сейчас живут медведи, но их площадь увеличится

Новые большие вольеры будут расположены на том же месте, где и сейчас живут медведи, но их площадь увеличится

— Работы запланированы на осенне-зимний период. Большую часть этого времени медведи будут спать, то есть разлука с посетителями будет недолгой. Новый вольерный комплекс будет в несколько раз больше старых вольеров, — говорится также в группе зоопарка.

Бурые медведи содержатся в Новосибирском зоопарке практически со дня основания — за год они съедают до ста килограммов варенья. В прошлом году за кормёжкой гималайских медведей следил наш фотокорреспондент Александр Ощепков — вы только посмотрите на эти милые фотографии. Кстати, несколько лет назад медвежата этой породы отличились тем, что вышли из вольера, их пришлось ловить сотрудникам зоопарка.

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