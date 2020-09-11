Новосибирский зоопарк спрятал от посетителей гималайских медведей — рассказываем почему

В Новосибирском зоопарке медведей переводят во временные вольеры
В Новосибирском зоопарке начался демонтаж старых вольеров, в которых жили гималайские и бурые медведи. Хищников переводят во временные вольеры, и пока они будут не доступны для наблюдения.
— Посетители уже задают нам вопросы о том, что случилось с гималайскими мишками. Уверяем, с ними всё в порядке. Просто переехали. В ближайшее время бурые медведи тоже будут переведены во временные вольеры, и их тоже нельзя будет увидеть на протяжении нескольких месяцев, — сообщили в группе зоопарка во «ВКонтакте».
Реконструкция вольерного комплекса для медведей начнётся в октябре.
— Работы запланированы на осенне-зимний период. Большую часть этого времени медведи будут спать, то есть разлука с посетителями будет недолгой. Новый вольерный комплекс будет в несколько раз больше старых вольеров, — говорится также в группе зоопарка.
Бурые медведи содержатся в Новосибирском зоопарке практически со дня основания — за год они съедают до ста килограммов варенья. В прошлом году за кормёжкой гималайских медведей следил наш фотокорреспондент Александр Ощепков — вы только посмотрите на эти милые фотографии. Кстати, несколько лет назад медвежата этой породы отличились тем, что вышли из вольера, их пришлось ловить сотрудникам зоопарка.