Суд обязал «Росгосстрах» выплатить страховку за разбитый «Мерседес» — прежде водителя машины обвиняли в мошенничестве

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, что обязало «Россгострах» оплатить страховку за разбитый «Мерседес», который ещё и сгорел от таинственного поджога..
Как рассказал корреспонденту НГС директор юридической компании «Опора» Артём Болотов, страховщик, проигравший за два года суды в двух инстанциях, должен оплатить страховку и неустойку на общую сумму в 2 миллиона 37 тысяч 673 рубля. Отдельно в суде решается вопрос о компенсации «Росгосстрахом» расходов на юридические услуги и многочисленные экспертизы в размере примерно 150 тысяч рублей. Судебная тяжба по данной аварии шла с ноября 2018 года.
Эта громкая история произошла в апреле 2018 года, когда водитель Mercedes Benz GL-500 2012 года — повар супермаркета «Горожанка» Владислав Анженко — врезался из-за лысой резины в дерево. Иномарку он купил за месяц до этого и застраховал по каско в «Росгосстрахе» на 3 миллиона 50 тысяч рублей. Однако в страховой компании отказались выплачивать страховку, заподозрив в данном случае мошенничество. Представители «Россгостраха» даже приходили к повару на работу и устраивали по этому поводу разбирательства. В конце концов стоящий на автостоянке автомобиль был подожжён неизвестными. В страховой компании тогда комментировали произошедшее скупо и предлагали корреспонденту вообще не писать о данном деле.
— Страховая компания оспаривала в судах вообще всё. Начиная с того, что якобы аварии этой в принципе не было и заканчивая тем, что повреждения не соответствуют, обстоятельства ДТП не соответствуют, что автомобиль этот другой. В общем, они отрицали абсолютно всё. Мы, чтобы доказать свою правоту, провели целый ряд судебных экспертиз: тот ли это автомобиль, соответствуют ли повреждения данного автомобиля обстоятельствам ДТП. Проводили экспертизы разные экспертные учреждения. Мы выиграли первую инстанцию, потом вторую. Суд признал нашу правоту по всем обстоятельствам. Недавно у нас появилась информация, что «Росгосстрах» ещё кассацию подал в третью инстанцию — Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, — сообщил Артём Болотов.
Директор «Опоры» уточнил, что поджог автомобиля в суде не разбирали, поэтому выяснить, кто являлся поджигателем, не удалось.
Корреспондент НГС связался с директором новосибирского филиала ПАО «Росгосстрах» Максимом Поправко, который представлял позицию страховщика в 2018 году, но он отказался от комментария.
В марте НГС рассказал об уникальном случае, когда Верховный суд, по сути, приравнял каско к ОСАГО. С этим столкнулся житель Краснодара, купивший страховку каско у компании «Согласие».