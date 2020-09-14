Суд обязал «Росгосстрах» выплатить страховку за разбитый «Мерседес» — прежде водителя машины обвиняли в мошенничестве

Эта громкая история произошла в апреле 2018 года, когда водитель Mercedes Benz GL-500 2012 года — повар супермаркета «Горожанка» Владислав Анженко — врезался из-за лысой резины в дерево. Иномарку он купил за месяц до этого и застраховал по каско в «Росгосстрахе» на 3 миллиона 50 тысяч рублей. Однако в страховой компании отказались выплачивать страховку, заподозрив в данном случае мошенничество. Представители «Россгостраха» даже приходили к повару на работу и устраивали по этому поводу разбирательства. В конце концов стоящий на автостоянке автомобиль был подожжён неизвестными. В страховой компании тогда комментировали произошедшее скупо и предлагали корреспонденту вообще не писать о данном деле.



— Страховая компания оспаривала в судах вообще всё. Начиная с того, что якобы аварии этой в принципе не было и заканчивая тем, что повреждения не соответствуют, обстоятельства ДТП не соответствуют, что автомобиль этот другой. В общем, они отрицали абсолютно всё. Мы, чтобы доказать свою правоту, провели целый ряд судебных экспертиз: тот ли это автомобиль, соответствуют ли повреждения данного автомобиля обстоятельствам ДТП. Проводили экспертизы разные экспертные учреждения. Мы выиграли первую инстанцию, потом вторую. Суд признал нашу правоту по всем обстоятельствам. Недавно у нас появилась информация, что «Росгосстрах» ещё кассацию подал в третью инстанцию — Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, — сообщил Артём Болотов.

