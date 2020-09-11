На Сибиряков-Гвардейцев нашли мёртвого мужчину — он был привязан к дереву колготками

Сегодня, 11 сентября, в кустах возле здания по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 16/1 нашли мёртвого мужчину. По информации источника НГС в правоохранительных органах, тело погибшего было привязано колготками к дереву.



— Поступило сообщение около трёх часов назад, на место выехал следователь. Проводится осмотр места происшествия, — пояснила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Предварительно установлено, что мужчине около 30 лет, личность его в настоящий момент устанавливается. В ходе осмотра явных признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.