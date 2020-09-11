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На Сибиряков-Гвардейцев нашли мёртвого мужчину — он был привязан к дереву колготками

Следственный комитет проводит доследственную проверку

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Умершего нашли во дворах на Сибиряков-Гвардейцев

Умершего нашли во дворах на Сибиряков-Гвардейцев

В Кировском районе Новосибирска нашли тело мужчины

Сегодня, 11 сентября, в кустах возле здания по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 16/1 нашли мёртвого мужчину. По информации источника НГС в правоохранительных органах, тело погибшего было привязано колготками к дереву.

— Поступило сообщение около трёх часов назад, на место выехал следователь. Проводится осмотр места происшествия, — пояснила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Предварительно установлено, что мужчине около 30 лет, личность его в настоящий момент устанавливается. В ходе осмотра явных признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.

Если у вас есть информация об этом происшествии или вы лично знали погибшего, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел. 8 953 775–22–29. Можно анонимно.

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