В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 50 человек — один пациент скончался

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 50 человек, скончался 1 пациент.



— На утро 12 сентября в регионе зарегистрировано 12 044 случая COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе 712 — у детей. 10 833 человек выписаны с выздоровлением (+58 за сутки). Скончался еще один мужчина, ему было 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 390 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В реанимациях лежат 47 пациентов, из них 3 — на искусственной вентиляции лёгких.