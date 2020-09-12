В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 50 человек — один пациент скончался

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 50 человек, скончался 1 пациент.
— На утро 12 сентября в регионе зарегистрировано 12 044 случая COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе 712 — у детей. 10 833 человек выписаны с выздоровлением (+58 за сутки). Скончался еще один мужчина, ему было 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 390 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
В реанимациях лежат 47 пациентов, из них 3 — на искусственной вентиляции лёгких.
Накануне, 11 сентября, стало известно о двух умерших от ковида в регионе.
На этой неделе НГС взял интервью у вакцинолога. Специалист рассказала о том, можно ли ставить прививку от гриппа тем, кто перенёс коронавирус. Также Минздрав рассказал о том, кто первым получит вакцину от ковида в регионе.
Напомним, что сейчас в некоторых новосибирских школах классы закрывают на карантин из-за ОРВИ или коронавируса. Мы публиковали список таких организаций, который предоставила мэрия.