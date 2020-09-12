В конце сентября Новосибирск ждёт магнитная буря — рассказываем, что это значит

В конце сентября на Земле ждут магнитную бурю — она пройдёт и на территории Новосибирской области.
Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, буря будет наблюдаться 27 сентября. За два дня до этого магнитосфера будет возбужденной.
— Не может быть локальной магнитной бури, это общее явление для всей Земли. Оно связано с тем, что приходит поток частиц от Солнца, который вызывает возмущение магнитного поля Земли. Этот прогноз касается такой структуры, как корональная дыра. Это долгоживущее образование, оно может существовать несколько месяцев, из него в межпланетное пространство идёт довольно большой поток плазмы. Когда корональная дыра оказывается в геоэффективной зоне на Солнце, этот поток может накрывать Землю. Соответственно, приводить к каким-то возмущениям, — рассказал НГС Сергей Кузин, доктор физических наук, заведующий лабораторией Физического института РАН.
Сильная магнитная буря может повлиять на дальнюю радиосвязь и спутники в околоземном пространстве. Слабые бури не могут ухудшить работу техники на поверхности Земли.
Сергей Кузин добавил, что сейчас корональная дыра, которая может стать причиной магнитной бури, находится на невидимой стороне Солнца. Специалисты смогут зафиксировать её в период с 15 по 18 сентября.
.
Ранее астроном, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета и член учёного совета Новосибирского планетария Сергей Язев рассказывал НГС, что сильные магнитные бури могут оказывать несущественное влияние на организм человека. Их воздействие зависит от индивидуальной чувствительности и состояния здоровья человека.