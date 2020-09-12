В конце сентября Новосибирск ждёт магнитная буря — рассказываем, что это значит

В конце сентября на Земле ждут магнитную бурю — она пройдёт и на территории Новосибирской области.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, буря будет наблюдаться 27 сентября. За два дня до этого магнитосфера будет возбужденной.

— Не может быть локальной магнитной бури, это общее явление для всей Земли. Оно связано с тем, что приходит поток частиц от Солнца, который вызывает возмущение магнитного поля Земли. Этот прогноз касается такой структуры, как корональная дыра. Это долгоживущее образование, оно может существовать несколько месяцев, из него в межпланетное пространство идёт довольно большой поток плазмы. Когда корональная дыра оказывается в геоэффективной зоне на Солнце, этот поток может накрывать Землю. Соответственно, приводить к каким-то возмущениям, — рассказал НГС Сергей Кузин, доктор физических наук, заведующий лабораторией Физического института РАН.