Мэрия запретила журналистам фотографировать ржавые троллейбусы, привезённые из Твери в Новосибирск

— В связи с закрытием троллейбусного движения в городе Твери в июне 2020 года для осмотра парка троллейбусов муниципальным казенным предприятием города Новосибирска «Горэлектротранспорт» были направлены специалисты, которыми были отобраны 12 единиц троллейбусов для передачи городу Новосибирску. Данные троллейбусы находятся в удовлетворительном техническом состоянии, но требуется проведение косметического ремонта кузовов и салонов и углубленного ТО-2, — сообщила мэрия в ответе на запрос НГС.

По информации мэрии, специалисты планируют восстановить внешний вид салонов троллейбусов, обновить лакокрасочное покрытие кузовов и покрасить троллейбусы в зелёный цвет (цвет всех городских троллейбусов).

— В связи с вышеизложенным считаем целесообразным организовать фотосъемку троллейбусов после завершения ремонтных работ с предоставлением комментариев руководством МКП «ГЭТ», — передал пресс-центр ответ городского департамента транспорта.

Ранее НГС писал, что ремонт троллейбусов уже начался — первые машины выйдут на маршруты города примерно через месяц. По информации портала «Транспорт в России», прибывшие троллейбусы — часть тверского парка из 37 троллейбусов, которые остались после закрытия троллейбусного движения в городе в марте 2020 года. В Новосибирск привезли троллейбусы 2007–2015 годов выпуска. Напомним, в прошлом году Новосибирску подарили 10 подержанных трамваев из Москвы.