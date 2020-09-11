После смертельного сплава за новосибирскими туристами отправили конную полицию — в горах застряли 5 человек

Вчера стало известно, что во время сплава на реке Кураган в Республике Алтай погиб один из пяти членов сборной туристической группы, которая стартовала в Новосибирске. Сначала сообщалось, что погибший мужчина был новосибирцем, но сегодня выяснилось, что он из Ижевска.

Пресс-служба МЧС по Республике Алтай сообщила, что группа туристов не была зарегистрирована в МЧС — о ней узнали только потому, что один из туристов погиб.

Как рассказал начальник пресс-службы новосибирского МЧС Павел Винаков, вчера к группе вышли 2 егеря — они передали им дополнительный провиант. Тяжелые вещи туристы оставили на специальной точке, позже егеря на лошадях дойдут туда, заберут вещи и доставят в населенный пункт.



Почему за телом не отправились сотрудники МЧС

По словам Павла Винакова, транспортировка тела погибшего туриста не входит в компетенцию МЧС, и в данном случае на Алтае невозможно использовать технику из-за непроходимой местности.



— Если существует угроза жизни и здоровью людей, МЧС реагирует. Если угрозы жизни и здоровью нет, мы не имеем права задействовать какие-то силы и средства, потому что это, получается, нецелевое использование сил и средств. С туристами выходили на связь специалисты МЧС России по Республике Алтай, они сказали, что тело выловили, достали, и сейчас двигаются к месту, где их ожидает грузовой автомобиль. Они в телефоном режиме сообщили, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Провиант есть, остальные живы, здоровы. Естественно, мы не сможем задействовать вертолет. Тем более в том месте, где они находятся, вертолет не сядет, — объяснил специалист.