После смертельного сплава за новосибирскими туристами отправили конную полицию — в горах застряли 5 человек

К новосибирской группе туристов, в составе которой погиб мужчина, направляются сотрудники полиции на лошадях. Пять путешественников сейчас выбираются из гор Алтая.
Что происходит в горах
— Сотрудники туда уехали, но там 40 км на лошадях туда ехать. Сообщение зарегистрировано. Выехали туда, но в связи с тем, что верхом на лошадях, добираться они будут туда и обратно 2–3 дня, не меньше, — сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.
В ведомстве добавили, что полиция транспортирует тело погибшего мужчины, а остальная группа туристов доберется самостоятельно.
Вчера стало известно, что во время сплава на реке Кураган в Республике Алтай погиб один из пяти членов сборной туристической группы, которая стартовала в Новосибирске. Сначала сообщалось, что погибший мужчина был новосибирцем, но сегодня выяснилось, что он из Ижевска.
Пресс-служба МЧС по Республике Алтай сообщила, что группа туристов не была зарегистрирована в МЧС — о ней узнали только потому, что один из туристов погиб.
Как рассказал начальник пресс-службы новосибирского МЧС Павел Винаков, вчера к группе вышли 2 егеря — они передали им дополнительный провиант. Тяжелые вещи туристы оставили на специальной точке, позже егеря на лошадях дойдут туда, заберут вещи и доставят в населенный пункт.
Почему за телом не отправились сотрудники МЧС
По словам Павла Винакова, транспортировка тела погибшего туриста не входит в компетенцию МЧС, и в данном случае на Алтае невозможно использовать технику из-за непроходимой местности.
— Если существует угроза жизни и здоровью людей, МЧС реагирует. Если угрозы жизни и здоровью нет, мы не имеем права задействовать какие-то силы и средства, потому что это, получается, нецелевое использование сил и средств. С туристами выходили на связь специалисты МЧС России по Республике Алтай, они сказали, что тело выловили, достали, и сейчас двигаются к месту, где их ожидает грузовой автомобиль. Они в телефоном режиме сообщили, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Провиант есть, остальные живы, здоровы. Естественно, мы не сможем задействовать вертолет. Тем более в том месте, где они находятся, вертолет не сядет, — объяснил специалист.
Что необходимо делать перед походом
Павел Винаков добавил, что перед тем, как идти в поход, туристам обязательно нужно уведомлять МЧС.
— В соответствии с требованиями туристы у нас должны прежде всего регистрироваться, чтобы мы держали их на контроле и знали их маршрут следования. Если тургруппа регистрируется, она должна с определенной периодичностью выходить на связь, мы понимаем маршрут движения, в каком месте они на ночлег останавливаются. Учитывается также количество людей, необходимый провиант, оборудование и их состояние. За границей вы не взойдете ни на одну гору без страховки. У нас, в Российской Федерации, на данный момент страхование туристических групп не является обязательным. Те многие, кто не регистрируется, отправляются в маршруты и попадают в трудные ситуации с риском для жизни. В таком случае приходится реагировать спасателям и другим взаимодействующим организациям, — рассказал Павел Винаков.
Днем 3 сентября в районе села Элекмонар Чемальского района на реке Катунь погибла жительница Новосибирска. Она решила совершить заплыв вдоль берега реки Катуни и попросила дочку своих знакомых снять это на видео. Тело сибирячки до сих пор не нашли.