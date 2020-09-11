В Новосибирске ищут контент-менеджера для кота со странными глазами

Центр по проблемам домашних животных опубликовал пост, в котором сообщает, что нужен контент-менеджер для кота по кличке Ксандр — так сотрудники центра решили привлечь внимание к бездомному коту с косыми глазами и найти ему хозяина.
— Его подкинули нам. За время, проведенное у нас, показал себя с самой лучшей стороны. Это чудесный кот, — отметила директор Центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарёва.
Кота зовут Ксандр. Почему его так назвали, история умалчивает.
— Мурзиков много, а Ксандр — один, — объяснила директор центра.
В посте группы центра «ВКонтакте» его охарактеризовали как кота, имеющего свою точку зрения.
— Вы только посмотрите, какой голубоглазый джентльмен, с интересом разглядывающий свой богатый внутренний мир, появился у нас. Он с нетерпением ждет, когда же найдется тот собеседник, которому кот поведает обо всех перипетиях своей уникальной кошачьей жизни, — написали сотрудники центра. — Возможно, Ксандр — будущая звезда Инстаграма. Он бы и сам давно вёл свой блог самостоятельно, но... у него же лапки.
Чтобы привлечь внимание к подкинутому питомцу, сотрудники центра написали, что ищут Ксандру контент-менеджера, который займётся его продвижением в соцсетях. Так они назвали будущего хозяина Ксандра, который заберёт кота с необычными глазами.
По словам директора центра, с глазами у Ксандра всё нормально — таких котов они называют косоглазиками, и это просто особенность животного, которую никак не нужно лечить.
— Ищем Ксандру контент-менеджера, который бы занялся его продвижением в соцсетях. По совместительству менеджер должен выполнять функции ответственного хозяина, за что будет получать щедрое вознаграждение в виде: красивых кошачьих песен, любви, ласки, преданности и всего того, что может дать человеку воспитанный, интеллектуальный кот.
Как рассказали в центре, Ксандр — молодой кот, ему около 4 лет. Он обработан от паразитов, вакцинирован и кастрирован.
Недавно в Центре по проблемам домашних животных рассказали историю обаятельного пса Локи, который нашёл новую хозяйку.