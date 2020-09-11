В Новосибирске ищут контент-менеджера для кота со странными глазами

Центр по проблемам домашних животных опубликовал пост, в котором сообщает, что нужен контент-менеджер для кота по кличке Ксандр — так сотрудники центра решили привлечь внимание к бездомному коту с косыми глазами и найти ему хозяина.



— Его подкинули нам. За время, проведенное у нас, показал себя с самой лучшей стороны. Это чудесный кот, — отметила директор Центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарёва.

Кота зовут Ксандр. Почему его так назвали, история умалчивает.

— Мурзиков много, а Ксандр — один, — объяснила директор центра.

