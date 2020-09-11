Погода резко меняется — новосибирские синоптики дали прогноз на выходные

Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет и на сколько задержится тёплая осенняя погода.
— Мы ждём, что атмосферные вторичные фронты и циклонические системы, которые беспокоили нас в последнее время осадками и облачностью, будут отходить на восток. Мы ждём прекращения осадков, повышения температуры — погода будет напоминать параметры так называемого бабьего лета, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
12, 13 сентября в ночные часы
Дневные температуры тоже будут повышаться.
— Мы ждём, что
В Новосибирске в ближайшие
В эти тёплые осенние выходные мы советуем вам провести много времени на свежем воздухе. Посмотрите наш путеводитель по Академгородку, где мы собрали самые красивые места (некоторые из них секретные).
А что будет с погодой во второй половине сентября? Мы посмотрели популярные порталы и изучили прогноз погоды.
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