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Погода резко меняется — новосибирские синоптики дали прогноз на выходные

Ожидается повышение температуры по области до +26 градусов

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На этих выходных в Новосибирск придёт долгожданное бабье лето

На этих выходных в Новосибирск придёт долгожданное бабье лето

Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет и на сколько задержится тёплая осенняя погода.

— Мы ждём, что атмосферные вторичные фронты и циклонические системы, которые беспокоили нас в последнее время осадками и облачностью, будут отходить на восток. Мы ждём прекращения осадков, повышения температуры — погода будет напоминать параметры так называемого бабьего лета, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

12, 13 сентября в ночные часы от +3 до +9 градусов, местами по области возможны заморозки. В последующие дни повышение температуры до +5... +12 градусов ночью.

Дневные температуры тоже будут повышаться. 12 сентября температура по области будет +16... +21 градус. В дальнейшем, как рассказывают синоптики, ожидается повышение дневных температур по 1 градусу в сутки. 15 сентября температура воздуха поднимется до +19... +24 градусов. А 16 сентября в южным районах области возможно повышение дневных температур до +26 градусов.

— Мы ждём, что 16 сентября пойдет очередной циклон уже с запада, из районов Южного Урала, пойдут дожди, возможно, с порывистым ветром и грозами. Температура по западу области может понижаться до +12... +17 градусов, — объясняет Ягудин.

В Новосибирске в ближайшие 3 дня погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +7 градусов. Дневные температуры в городе ожидаются в пределах +17... +19 градусов. В утренние часы возможны дымки и туманы до 200–500 метров с ухудшением видимости.

В эти тёплые осенние выходные мы советуем вам провести много времени на свежем воздухе. Посмотрите наш путеводитель по Академгородку, где мы собрали самые красивые места (некоторые из них секретные).

А что будет с погодой во второй половине сентября? Мы посмотрели популярные порталы и изучили прогноз погоды.

И сыграйте в нашу игру. Мы разбили осенний Новосибирск на сотню кусочков — проверьте, как быстро вы соберёте его обратно.

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Погодаосеньпрогноз погодытеплая осень
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