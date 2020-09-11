Погода резко меняется — новосибирские синоптики дали прогноз на выходные

Дневные температуры тоже будут повышаться. 12 сентября температура по области будет +16... +21 градус . В дальнейшем, как рассказывают синоптики, ожидается повышение дневных температур по 1 градусу в сутки. 15 сентябр я температура воздуха поднимется до +19... +24 градусов . А 16 сентября в южным районах области возможно повышение дневных температур до +26 градусов .

— Мы ждём, что 16 сентября пойдет очередной циклон уже с запада, из районов Южного Урала, пойдут дожди, возможно, с порывистым ветром и грозами. Температура по западу области может понижаться до +12... +17 градусов , — объясняет Ягудин.

В Новосибирске в ближайшие 3 дня погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +7 градусов . Дневные температуры в городе ожидаются в пределах +17... +19 градусов . В утренние часы возможны дымки и туманы до 200–500 метров с ухудшением видимости.

В эти тёплые осенние выходные мы советуем вам провести много времени на свежем воздухе. Посмотрите наш путеводитель по Академгородку, где мы собрали самые красивые места (некоторые из них секретные).