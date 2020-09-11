Пятеро подростков разгромили дверь в подъезде престижного ЖК, чтобы угнать велосипеды — дебош попал на камеры

Момент налёта попал на видеозапись — на кадрах видно, как пятеро парней, прячущих лица в капюшонах, по очереди подходят к двери, где хранятся велосипеды, пинают по ней. Уходят, потом заново пинают. Всё это продолжается около четырёх минут, пока на видео не появляются осколки разбитой двери.

Жители дома опубликовали ролик в аккаунте своего ЖК в «Инстаграме» и также поделились видео с редакцией НГС.