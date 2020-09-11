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Пятеро подростков разгромили дверь в подъезде престижного ЖК, чтобы угнать велосипеды — дебош попал на камеры

Личности мальчиков уже известны — их оперативно нашли полицейские

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Подростки разгромили подъезд в доме по улице Большевистской&nbsp;

Подростки разгромили подъезд в доме по улице Большевистской 

Новосибирские подростки разгромили дверь в подъезде

В Новосибирске появилось видео с дебошем, который устроили подростки ночью 31 августа в подъезде жилого комплекса «Европейский берег». На видео с камер наблюдения запечатлено, как подростки разбили дверь в колясочной и украли велосипеды. Дом находится на закрытой территории, однако в подъезд, где произошёл инцидент, есть открытый вход со стороны улицы.

— Малолетки выбили ногами стеклянную дверь на первом этаже, украли два велосипеда, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. — Велики бросили неподалёку.

Момент налёта попал на видеозапись — на кадрах видно, как пятеро парней, прячущих лица в капюшонах, по очереди подходят к двери, где хранятся велосипеды, пинают по ней. Уходят, потом заново пинают. Всё это продолжается около четырёх минут, пока на видео не появляются осколки разбитой двери.

Жители дома опубликовали ролик в аккаунте своего ЖК в «Инстаграме» и также поделились видео с редакцией НГС.

Подростки специально закрывали лица капюшонами

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС пояснили, что личности всех подростков уже установлены.

— В настоящее время проводится доследственная проверка, — подчеркнули в ведомстве. — По факту будет принято процессуальное решение.

В управляющей компании «Брусника», которая обслуживает ЖК «Европейский берег», отказались от комментариев.

Недавно жители ОбьГЭСа сняли на видео шестиклассников, устраивающих драки на публику. Мама одного из мальчиков рассказала корреспонденту, что таким образом дети «завоёвывают авторитет».

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