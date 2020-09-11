Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным

Российский Минтранс допускает, что проезд в общественном транспорте во всех городах страны станет бесплатным к 2035 году, но это будет возможно только при одном условии: если автомобилисты будут платить за проезд по большинству дорог на личных авто. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии России. Подлинность документа подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, куда министерство отправило стратегию для ознакомления.



Согласно предложению Минтранса, бесплатный проезд в общественном транспорте можно ввести только при внедрении механизма «пользователь платит» для всех автомобилистов. Такая схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог». Но в стратегии не уточняется, по каким именно дорогам проезд станет платным.

