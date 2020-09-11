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Первые сеансы уже ночью. 20 кадров из пустующих новосибирских кинотеатров

Кажется, что время в кинозалах остановилось ещё в марте

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Первые показы в кино начнутся уже завтра

Первые показы в кино начнутся уже завтра

12 сентября начинают работу новосибирские кинотеатры

Завтра, 12 сентября, начнет работу большинство новосибирских кинотеатров. Но пока они закрыты и только готовятся принимать зрителей — залы еще пусты, афиши не развешаны, экраны с информацией в коридорах отключены, кассы тоже пока не работают.

Мы заглянули в несколько кинотеатров города, чтобы посмотреть, как они выглядят накануне открытия. Глядя на эти фото, кажется, что время здесь остановилось в марте и до сих пор не возобновило ход.

Залы кинотеатра «Седьмое небо», который находится в торговом центре «Калина», ждут посетителей

Залы кинотеатра «Седьмое небо», который находится в торговом центре «Калина», ждут посетителей

Проекторы и экраны уже несколько месяцев не показывали фильмов

Проекторы и экраны уже несколько месяцев не показывали фильмов

В холлах кинотеатров горит только дежурный свет&nbsp;

В холлах кинотеатров горит только дежурный свет 

Прилавки с напитками и закусками для зрителей тоже пока пусты

Прилавки с напитками и закусками для зрителей тоже пока пусты

На окнах касс опущены жалюзи

На окнах касс опущены жалюзи

Экраны игровых автоматов и симуляторов не мелькают картинками

Экраны игровых автоматов и симуляторов не мелькают картинками

А это холл кинотеатра «Горизонт» на Бориса Богаткова&nbsp;

А это холл кинотеатра «Горизонт» на Бориса Богаткова 

Объявление, которое ещё висит в «Горизонте», сильно устарело

Объявление, которое ещё висит в «Горизонте», сильно устарело

Любимый многими детьми аэрохоккей выглядит так, будто игроки недавно оставили свои места

Любимый многими детьми аэрохоккей выглядит так, будто игроки недавно оставили свои места

Касса выглядит непривычно с выключенными компьютерами и без очереди&nbsp;

Касса выглядит непривычно с выключенными компьютерами и без очереди 

На стеллажах выставлены флаеры фильмов, которые так и не удалось посмотреть весной. Большинство из них датированы мартом

На стеллажах выставлены флаеры фильмов, которые так и не удалось посмотреть весной. Большинство из них датированы мартом

И стенды фильмов здесь тоже ещё с весны

И стенды фильмов здесь тоже ещё с весны

Вход в кинотеатр торгового центра «Голден парк» закрыт оградительной лентой

Вход в кинотеатр торгового центра «Голден парк» закрыт оградительной лентой

Опечатанные двери залов уже открыли

Опечатанные двери залов уже открыли

А это кинотеатр «Победа». Дверь опечатана, экраны, на которых обычно транслируют информацию о фильмах и мероприятиях, отключены<br>

А это кинотеатр «Победа». Дверь опечатана, экраны, на которых обычно транслируют информацию о фильмах и мероприятиях, отключены

Некоторые витрины на прилавке, где продают напитки, еду и сувенирную продукцию, даже укрыты полиэтиленовыми мешками

Некоторые витрины на прилавке, где продают напитки, еду и сувенирную продукцию, даже укрыты полиэтиленовыми мешками

В залах горит свет, как за несколько минут до начала сеанса

В залах горит свет, как за несколько минут до начала сеанса

Уже сегодня ночью в «Победе» состоится первый после большого перерыва сеанс

Уже сегодня ночью в «Победе» состоится первый после большого перерыва сеанс

В 00:05 зрители «Победы» смогут увидеть долгожданный фильм «Довод»

В 00:05 зрители «Победы» смогут увидеть долгожданный фильм «Довод»

В августе сотрудники новосибирских кинотеатров обращались к губернатору Андрею Травникову с просьбой разрешить им открыться — они получили федеральные субсидии на выплату сотрудникам заработной платы только за май и июнь, а дальше остались без помощи. В сентябре глава региона подписал постановление о возобновлении работа театров, кинотеатров и концертных организаций с 12 сентября.

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