Первые сеансы уже ночью. 20 кадров из пустующих новосибирских кинотеатров

Завтра, 12 сентября, начнет работу большинство новосибирских кинотеатров. Но пока они закрыты и только готовятся принимать зрителей — залы еще пусты, афиши не развешаны, экраны с информацией в коридорах отключены, кассы тоже пока не работают.

Мы заглянули в несколько кинотеатров города, чтобы посмотреть, как они выглядят накануне открытия. Глядя на эти фото, кажется, что время здесь остановилось в марте и до сих пор не возобновило ход.

