Первые сеансы уже ночью. 20 кадров из пустующих новосибирских кинотеатров

12 сентября начинают работу новосибирские кинотеатры
Завтра, 12 сентября, начнет работу большинство новосибирских кинотеатров. Но пока они закрыты и только готовятся принимать зрителей — залы еще пусты, афиши не развешаны, экраны с информацией в коридорах отключены, кассы тоже пока не работают.
Мы заглянули в несколько кинотеатров города, чтобы посмотреть, как они выглядят накануне открытия. Глядя на эти фото, кажется, что время здесь остановилось в марте и до сих пор не возобновило ход.
В августе сотрудники новосибирских кинотеатров обращались к губернатору Андрею Травникову с просьбой разрешить им открыться — они получили федеральные субсидии на выплату сотрудникам заработной платы только за май и июнь, а дальше остались без помощи. В сентябре глава региона подписал постановление о возобновлении работа театров, кинотеатров и концертных организаций с 12 сентября.