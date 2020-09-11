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Мэр Новосибирска рассказал, при каком условии в домах заработают батареи

Тепло по заявлениям сейчас включили в 100 социальных объектах

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Сейчас к теплу в городе подключают социальные объекты

Сейчас к теплу в городе подключают социальные объекты

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что пока не определена дата начала отопительного сезона — она будет зависеть от погоды.

— Точной даты пока назвать не могу, потому что закон предусматривает понижение температуры до 8 градусов, чтобы в течение 5 дней она держалась. Дальше мы ожидаем некоторое потепление, поэтому окончательное решение будет зависеть от погодных условий, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время онлайн-конференции.

Сейчас подключение началось в заявительном порядке. По словам мэра, на сегодняшнее утро подключены 97 объектов: 21 школа, 50 детских садов и другие социальные объекты.

Ранее в «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что город будет полностью готов к отопительному сезону к 15 сентября. Также накануне, 11 сентября, представитель СГК сообщал во время встречи с журналистами, что к 10 сентября заявок на подключение от жилых домов не поступило.

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