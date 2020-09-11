Мэр Новосибирска рассказал, при каком условии в домах заработают батареи

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что пока не определена дата начала отопительного сезона — она будет зависеть от погоды.
— Точной даты пока назвать не могу, потому что закон предусматривает понижение температуры до
Сейчас подключение началось в заявительном порядке. По словам мэра, на сегодняшнее утро подключены 97 объектов: 21 школа, 50 детских садов и другие социальные объекты.
Ранее в «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что город будет полностью готов к отопительному сезону к 15 сентября. Также накануне,