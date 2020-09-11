Мэрия назвала 10 новосибирских школ, где классы закрыли на карантин

В мэрии Новосибирска сообщили о 10 новосибирских школах, где некоторые классы закрыли на карантин. Причины — заболевание ковидом и ОРВИ.
Как сообщил департамент образования, дети заболели в лицее
О карантине в школах
В других школах по-разному прокомментировали данные мэрии.
— Мы закрыли
Директор лицея
На момент публикации в школах
В списке, который мэрия предоставила НГС, не указаны Сибирский кадетский корпус, в котором класс перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ, а также гимназия «Горностай» и школа
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