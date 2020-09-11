11 сентября пятница
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 75.47
eur 89.14

Все новости

Все новости

Мэрия назвала 10 новосибирских школ, где классы закрыли на карантин

Детей перевели на дистанционное обучение

621
2Обсудить

Поделиться

Детей отправляют на дистанционку из-за коронавируса и ОРВИ

Детей отправляют на дистанционку из-за коронавируса и ОРВИ

В мэрии Новосибирска сообщили о 10 новосибирских школах, где некоторые классы закрыли на карантин. Причины — заболевание ковидом и ОРВИ.

Как сообщил департамент образования, дети заболели в лицее № 126, лицее № 176, гимназиях № 7 и 13, школах № 217, 207, 165, 13, 91, экономическом лицее.

О карантине в школах № 13, 91, экономическом лицее и гимназии № 13 мэрия уже сообщала ранее, там учеников отправили по домам из-за коронавируса.

В других школах по-разному прокомментировали данные мэрии.

— Мы закрыли 10-й класс, потому что у отца одной из учениц подтвержден диагноз «коронавирус». У самой девочки пока не подтверждён, она сдаёт анализ. До выяснения обстоятельств мы закрыли класс для безопасности детей, у них сейчас организовано обучение в дистанционном формате. Если анализ ученицы будет отрицательным, все выйдут на учёбу. Если диагноз подтвердится, то карантин продлится 14 дней, — рассказал НГС Максим Давыдов, директор школы № 165.

Директор лицея № 176 Марина Корнева рассказала НГС, что сейчас в организации нет закрытых классов. В лицее № 126 ученики одного из старших классов ушли на карантин из-за ОРВИ.

На момент публикации в школах № 207 и 217, а также в гимназии № 7 на телефонный звонок не ответили.

В списке, который мэрия предоставила НГС, не указаны Сибирский кадетский корпус, в котором класс перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ, а также гимназия «Горностай» и школа № 76, где у детей обнаружили это же заболевание.

Если в вашей школе тоже объявили карантин из-за ОРВИ или коронавируса, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (WhatsApp или Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дистанционное обучениекарантинкоронавирусОРВИшколa
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!