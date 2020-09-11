Мэрия назвала 10 новосибирских школ, где классы закрыли на карантин

Директор лицея № 176 Марина Корнева рассказала НГС, что сейчас в организации нет закрытых классов. В лицее № 126 ученики одного из старших классов ушли на карантин из-за ОРВИ.



На момент публикации в школах № 207 и 217, а также в гимназии № 7 на телефонный звонок не ответили.

В списке, который мэрия предоставила НГС, не указаны Сибирский кадетский корпус, в котором класс перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ, а также гимназия «Горностай» и школа № 76 , где у детей обнаружили это же заболевание.