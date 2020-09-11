Новосибирский Минздрав определил, кому поставят вакцины от ковида из первой партии

Вакцину от коронавируса из первой партии, которая поступит в Новосибирскую область в ноябре, получат сотрудники медучреждений. Как будут прививать других жителей региона, пока неизвестно.



— Первая партия вакцины против COVID-19 в количестве 10 000 доз поступит в Новосибирскую область в ноябре 2020 года. Первая партия предназначена для вакцинации 5000 медицинских работников, — сообщили в Минздраве НСО в ответе на запрос НГС.



В региональный Минздрав ещё не поступил документ, в котором указан порядок проведения вакцинации против ковида. Также Министерство здравоохранения РФ пока не направило в регион документ, где указана очередность вакцинации разных категорий граждан.

