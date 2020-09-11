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Новосибирский Минздрав определил, кому поставят вакцины от ковида из первой партии

Оказалось, что порядок вакцинации жителей региона ещё не известен

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Вакцинация от ковида проводится в два этапа

Вакцинация от ковида проводится в два этапа

Вакцину от коронавируса из первой партии, которая поступит в Новосибирскую область в ноябре, получат сотрудники медучреждений. Как будут прививать других жителей региона, пока неизвестно.

— Первая партия вакцины против COVID-19 в количестве 10 000 доз поступит в Новосибирскую область в ноябре 2020 года. Первая партия предназначена для вакцинации 5000 медицинских работников, — сообщили в Минздраве НСО в ответе на запрос НГС.

В региональный Минздрав ещё не поступил документ, в котором указан порядок проведения вакцинации против ковида. Также Министерство здравоохранения РФ пока не направило в регион документ, где указана очередность вакцинации разных категорий граждан.

Ранее заместитель министра здравоохранения НСО говорил о том, что вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, поэтому 10 000 доз рассчитаны на 5000 человек.

В день начала вакцинации против гриппа корреспондент НГС взяла интервью у вакцинолога о том, какой будет прививочная кампания во время пандемии ковида.

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вакцинацияпрививкакоронавирус
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