Новосибирский Минздрав определил, кому поставят вакцины от ковида из первой партии

Вакцину от коронавируса из первой партии, которая поступит в Новосибирскую область в ноябре, получат сотрудники медучреждений. Как будут прививать других жителей региона, пока неизвестно.
— Первая партия вакцины против
В региональный Минздрав ещё не поступил документ, в котором указан порядок проведения вакцинации против ковида. Также Министерство здравоохранения РФ пока не направило в регион документ, где указана очередность вакцинации разных категорий граждан.
Ранее заместитель министра здравоохранения НСО говорил о том, что вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, поэтому
В день начала вакцинации против гриппа корреспондент НГС взяла интервью у вакцинолога о том, какой будет прививочная кампания во время пандемии ковида.