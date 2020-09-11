Ещё 2 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

За последние сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались два человека — мужчина 49 лет и женщина 52 лет.
Медики выявили еще 53 случая заражения вирусом, 63 человека выздоровели.
— На утро 11 сентября в регионе зафиксировано
В отделениях реанимации находятся 33 человека, на ИВЛ — три пациента. Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 420 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
Под медицинским наблюдением находятся 1199 жителей региона,
За сутки зарегистрировано 2603 обращения с симптомами ОРВИ, госпитализированы 22 человека.
Часто люди, которые заболели или переболели