Ещё 2 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

За последние сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались два человека — мужчина 49 лет и женщина 52 лет.

Медики выявили еще 53 случая заражения вирусом, 63 человека выздоровели.



— На утро 11 сентября в регионе зафиксировано 11 994 случаев COVID-19 , в том числе инфицированы 710 детей. 10 775 пациентов выздоровели, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.