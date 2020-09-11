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Ещё 2 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Всего за сутки ковид был зарегистрирован у 53 человек

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1199 человек сейчас под наблюдением медиков

1199 человек сейчас под наблюдением медиков

За последние сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались два человека — мужчина 49 лет и женщина 52 лет.

Медики выявили еще 53 случая заражения вирусом, 63 человека выздоровели.

— На утро 11 сентября в регионе зафиксировано 11 994 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 710 детей. 10 775 пациентов выздоровели, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 33 человека, на ИВЛ — три пациента. Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 920.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 420 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 455 719 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1199 жителей региона, 38 523 человека сняты с меднаблюдения.

За сутки зарегистрировано 2603 обращения с симптомами ОРВИ, госпитализированы 22 человека.

Часто люди, которые заболели или переболели COVID-19, рассказывают о какой-то очень-очень сильной усталости, которую нельзя перепутать ни с чем. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, правда ли усталость при коронавирусе сильно отличается от любой другой и на что следует обратить внимание.

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