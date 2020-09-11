Авария с двумя легковушками на Восходе заблокировала съезд на Октябрьский мост

В Октябрьском районе водитель легковушки нарушил правила и спровоцировал затор на оживленной улице.
По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на съезде с улицы Восход на Октябрьский мост водитель универсала Toyota решил развернуться, не пропустил седан Lexus, который ехал в сторону левого берега, и столкнулся с ним.
По словам очевидцев, в этом месте часто разворачиваются желающие сократить путь до автовокзала, нарушая при этом правила.
Участники ДТП полностью перекрыли съезд с правого берега на Октябрьский мост. Другие автомобили объезжают их через встречную полосу. На улице Восход в направлении левого берега по всей длине образовалась пробка.
В начале сентября другая авария заблокировала сам Октябрьский мост — причиной крупной пробки в обе стороны стало тройное ДТП, одного из водителей зажало в автомобиле.