О ночных заморозках предупредили новосибирцев синоптики и МЧС

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра и сотрудники МЧС предупредили новосибирцев об опасных и неблагоприятных погодных явлениях — в ближайшие двое суток в регионе ожидаются заморозки.



— Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 11–12 сентября местами при прояснении ожидаются заморозки 0... -2 градуса, — сообщается на сайте управления МЧС по Новосибирской области.

