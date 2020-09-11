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О ночных заморозках предупредили новосибирцев синоптики и МЧС

11–12 сентября местами при прояснении ожидаются заморозки 0... -2 градуса

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В ночное и утреннее время возможны заморозки

В ночное и утреннее время возможны заморозки

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра и сотрудники МЧС предупредили новосибирцев об опасных и неблагоприятных погодных явлениях — в ближайшие двое суток в регионе ожидаются заморозки.

— Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 11–12 сентября местами при прояснении ожидаются заморозки 0... -2 градуса, — сообщается на сайте управления МЧС по Новосибирской области.

В целом метеорологическая обстановка, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на ближайшие двое суток такая: переменная облачность, преимущественно без осадков, на востоке местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный 2–7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +2... +7 °C, днём +14... +19 °C.

Первые числа сентября порадовали горожан очень тёплой погодой — дневные температуры достигали +27... +28 градусов. Но за один день температура воздуха резко понизилась, и к утру 4 сентября похолодало до +8... +9 градусов. НГС изучил прогнозы на сентябрь и узнал, будет ли «бабье лето».

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заморозкиосеньпогодасентябрь
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