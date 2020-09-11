О ночных заморозках предупредили новосибирцев синоптики и МЧС

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра и сотрудники МЧС предупредили новосибирцев об опасных и неблагоприятных погодных явлениях — в ближайшие двое суток в регионе ожидаются заморозки.
— Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 11–12 сентября местами при прояснении ожидаются заморозки
В целом метеорологическая обстановка, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на ближайшие двое суток такая: переменная облачность, преимущественно без осадков, на востоке местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный 2–7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью
Первые числа сентября порадовали горожан очень тёплой погодой — дневные температуры достигали