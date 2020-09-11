Россия решила открыть границы с Южной Осетией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции решил открыть границы с Южной Осетией. Постановление правительства будет подписано в ближайшие дни, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.



Заседание оперативного штаба было проведено в четверг.



«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни», — говорится в сообщении оперштаба.