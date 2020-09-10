Гнал на красный: появилось видео ДТП с перевёртышем на Немировича-Данченко

ДТП с перевёртышем, которое произошло этим утром 10 сентября на Немировича-Данченко в Новосибирске, попало на видео. На кадрах видно, как водитель хэтчбека Honda Fit на скорости обгоняет машину (именно на ней был установлен видеорегистратор, запечатлевший аварию), выезжает на перекрёсток на красный свет, где врезается в поворачивающий налево универсал Subaru Outback. От удара «Субару» перевернулась на крышу, задев стоявшую на светофоре «Тойоту».