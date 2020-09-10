11 сентября пятница
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 0/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

Все новости

Все новости

Гнал на красный: появилось видео ДТП с перевёртышем на Немировича-Данченко

В аварии пострадали три машины, а вот водители и пассажиры отделались испугом

2 240
20Обсудить

Поделиться

Повреждения разной степени тяжести получили три автомобиля

Повреждения разной степени тяжести получили три автомобиля

ДТП с перевёртышем, которое произошло этим утром 10 сентября на Немировича-Данченко в Новосибирске, попало на видео. На кадрах видно, как водитель хэтчбека Honda Fit на скорости обгоняет машину (именно на ней был установлен видеорегистратор, запечатлевший аварию), выезжает на перекрёсток на красный свет, где врезается в поворачивающий налево универсал Subaru Outback. От удара «Субару» перевернулась на крышу, задев стоявшую на светофоре «Тойоту».

Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Несмотря на масштаб, обошлось без человеческих жертв. ДТП оформили как столкновение с материальным ущербом, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска. Водители и пассажиры не пострадали.

Тем же утром в Новосибирске произошла ещё одна авария с перевёртышем. Пьяная мать повезла двух дочерей в школу, по пути их автомобиль перевернулся.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТП с перевертышемаварияпереворот
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!