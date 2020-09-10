Гнал на красный: появилось видео ДТП с перевёртышем на Немировича-Данченко

ДТП с перевёртышем, которое произошло этим утром 10 сентября на Немировича-Данченко в Новосибирске, попало на видео. На кадрах видно, как водитель хэтчбека Honda Fit на скорости обгоняет машину (именно на ней был установлен видеорегистратор, запечатлевший аварию), выезжает на перекрёсток на красный свет, где врезается в поворачивающий налево универсал Subaru Outback. От удара «Субару» перевернулась на крышу, задев стоявшую на светофоре «Тойоту».
Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Несмотря на масштаб, обошлось без человеческих жертв. ДТП оформили как столкновение с материальным ущербом, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска. Водители и пассажиры не пострадали.
Тем же утром в Новосибирске произошла ещё одна авария с перевёртышем. Пьяная мать повезла двух дочерей в школу, по пути их автомобиль перевернулся.