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Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

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В Новосибирске «четырнадцатая» сбила двух сестёр, которые шли с матерью из магазина

Дети получили травмы разной степени тяжести, у одной из них медики подозревают перелом позвоночника

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Дети с матерью шли по нерегулируемому пешеходному переходу

Дети с матерью шли по нерегулируемому пешеходному переходу

В четверг, 10 сентября, около 21:00 в Советском районе на улице Арбузова, 16 автомобиль ВАЗ-2114 сбил двух девочек — 8 и 12 лет, которые шли со своей матерью из магазина и переходили дорогу по «зебре» без светофора.

Обе девочки с разными травмами, в том числе подозрением на перелом позвоночника, были экстренно госпитализированы.

— Инспекторы ГИБДД находятся на месте происшествия, они устанавливают все обстоятельства происшествия, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Также НГС сообщал, что 10 сентября в Новосибирске пьяная мать повезла двух дочерей в школу, и их автомобиль перевернулся.

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