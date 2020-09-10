В Новосибирске «четырнадцатая» сбила двух сестёр, которые шли с матерью из магазина

В четверг, 10 сентября, около 21:00 в Советском районе на улице Арбузова, 16 автомобиль ВАЗ-2114 сбил двух девочек — 8 и 12 лет, которые шли со своей матерью из магазина и переходили дорогу по «зебре» без светофора.

Обе девочки с разными травмами, в том числе подозрением на перелом позвоночника, были экстренно госпитализированы.



— Инспекторы ГИБДД находятся на месте происшествия, они устанавливают все обстоятельства происшествия, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.



Также НГС сообщал, что 10 сентября в Новосибирске пьяная мать повезла двух дочерей в школу, и их автомобиль перевернулся.