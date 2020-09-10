В Новосибирской области пропал грибник. Его ищут с дронами и тепловизорами

В среду, 9 сентября, 71-летний житель Колывани Новосибирской области Василий Родионов ушёл в Кудряшовский бор за грибами и до сих пор не вернулся.
Грибник был одет в камуфляжную куртку, чёрные брюки и такого же цвета галоши с мехом. Рост мужчины около 175 сантиметров, волосы седые, глаза тёмные.
Поисками занимается «Лиза Алерт Новосибирск». Как сообщила руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, на месте работает Росгвардия АСС МЧС, к поискам подключены беспилотники с тепловизорами.
Также требуется помощь добровольцев. Телефон горячей линии: 8–800–700–54–52.
Люди в Новосибирской области пропадают при разных обстоятельствах. Это может произойти во время семейного отдыха в лесу, по пути на работу или по дороге из школы, как это случилось в августе 2020 года с восьмилетним Амиром.