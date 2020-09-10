10 сентября четверг
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

Все новости

Все новости

В Новосибирской области пропал грибник. Его ищут с дронами и тепловизорами

Волонтерам требуется помощь добровольцев

440
8Обсудить

Поделиться

Пожилой мужчина ушёл за грибами 9 сентября. Теперь его ищут с дронами и тепловизорами

Пожилой мужчина ушёл за грибами 9 сентября. Теперь его ищут с дронами и тепловизорами

В среду, 9 сентября, 71-летний житель Колывани Новосибирской области Василий Родионов ушёл в Кудряшовский бор за грибами и до сих пор не вернулся.

Грибник был одет в камуфляжную куртку, чёрные брюки и такого же цвета галоши с мехом. Рост мужчины около 175 сантиметров, волосы седые, глаза тёмные.

Поисками занимается «Лиза Алерт Новосибирск». Как сообщила руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, на месте работает Росгвардия АСС МЧС, к поискам подключены беспилотники с тепловизорами.

Также требуется помощь добровольцев. Телефон горячей линии: 8–800–700–54–52.

Люди в Новосибирской области пропадают при разных обстоятельствах. Это может произойти во время семейного отдыха в лесу, по пути на работу или по дороге из школы, как это случилось в августе 2020 года с восьмилетним Амиром.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

"Лиза Алерт"грибникпропалпропал человек
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!