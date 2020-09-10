ХК «Сибирь» проиграл московскому ЦСКА в первом домашнем матче

В четверг, 10 сентября, хоккеисты клуба «Сибирь» потерпели поражение в матче с московским ЦСКА. Обе команды открыли счёт игры во втором периоде, когда забили в ворота друг друга по одному голу. Овертайм, назначенный после сыгранного всухую третьего периода, не принёс результата. Победитель встречи определился после серии буллитов.
Для «Сибири» это был первый домашний матч и четвёртый в общем зачёте в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020/21. Для москвичей это была первая гостевая игра. К этой встрече новосибирцы подошли с 0 очков, москвичи заработали 2 очка в 3 матчах. Всего команды провели друг с другом 28 матчей. «Сибирь» одержала 6 побед, ЦСКА — 22.
Первые 3 игры сезона закончились для подопечных Николая Заварухина поражениями. «Сибирь» сыграла на выезде против «Авангарда», «Торпедо» и «Северстали». Сибиряки последовательно проиграли в Балашихе (0:1), Нижнем Новгороде (3:4) и Череповце (1:2).
Всего в сентябре ХК «Сибирь» проведет шесть матчей в Новосибирске — в гости к «снеговикам» приедут москвичи, питерцы, пекинцы, рижане и екатеринбуржцы.
12 сентября в 17:30 начнётся встреча «Сибирь» — «Куньлунь»; 14 сентября в 19:30 сибирские хоккеисты встретятся с латвийским «Динамо» Р; 16 сентября в 19:30 противником новосибирцев станет московское «Динамо»; 28 сентября в 19:30 начнётся встреча с «Автомобилистом»; 30 сентября в 19:30 — со СКА. Этой осенью матчи проходят при ограниченном количестве зрителей: из-за коронавируса трибуны ЛДС разрешено заполнить лишь на 25%.