ХК «Сибирь» проиграл московскому ЦСКА в первом домашнем матче

В четверг, 10 сентября, хоккеисты клуба «Сибирь» потерпели поражение в матче с московским ЦСКА. Обе команды открыли счёт игры во втором периоде, когда забили в ворота друг друга по одному голу. Овертайм, назначенный после сыгранного всухую третьего периода, не принёс результата. Победитель встречи определился после серии буллитов.



Для «Сибири» это был первый домашний матч и четвёртый в общем зачёте в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020/21. Для москвичей это была первая гостевая игра. К этой встрече новосибирцы подошли с 0 очков, москвичи заработали 2 очка в 3 матчах. Всего команды провели друг с другом 28 матчей. «Сибирь» одержала 6 побед, ЦСКА — 22.