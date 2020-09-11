Суд назначил наказание водителю, который въехал в толпу пешеходов на площади Калинина

В Ленинском районном суде завершился процесс в отношении водителя Егора Зырянова, который въехал в толпу пешеходов на площади Калинина.
6 февраля 2020 года 28-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» Егор Зырянов врезался в пешеходов, переходивших дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Машина затормозила, лишь уткнувшись в дорожный знак на островке безопасности. К счастью, из троих человек, оказавшихся на пути машины, серьёзно никто не пострадал. В больницу увезли только 51-летнюю Людмилу, которая получила сотрясение головного мозга и ссадины.
Водителя на суде признали виновным по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее лёгкий и средний вред здоровью). Ему назначили максимальный штраф, предусмотренный этой статьёй, в размере 5000 рублей.
Людмила, больше всех пострадавшая в ДТП, до сих пор не может отойти от случившегося и даже посмотреть ролик с той аварией.
— Видео тогда показывали по всем каналам. В белой шапочке лечу перед машиной это я. Водитель объехал стоящие на светофоре машины и думал, что успеет проехать перед пешеходами. Там такая скорость была, хоть он на суде и говорит, что 30–40 км/ч, но там словно реактивный самолёт садился на площадь. Секунды не прошло. Женщину дорожным знаком ударило по спине, а мужчине ногу, по-моему, задел. Моя рука под колесо ему попала, одежда лопнула — перчатка, пальто… По кисти мне проехал и в области локтя. Чудом кость целая осталась, — сообщила корреспонденту НГС Людмила.
Публикуем видео с ДТП на площади Калинина — ролик содержит жёсткие кадры, чувствительным людям смотреть не рекомендуется.
Людмила пояснила, что из-за аварии полностью пришли в негодность шапка, перчатки и женская сумочка. Пальто и сапоги тоже пострадали. По приблизительным оценкам женщины, только материальный ущерб ей был нанесён не менее чем на 20 тысяч рублей. И уже почти 4000 рублей она потратила на лечение.
По словам Людмилы, во время суда Зырянов говорил, что отправил женщине переводом 3 тысячи рублей. Тем не менее женщина утверждает, что их не получала.
Во время разговора с корреспондентом НГС Егор Зырянов пояснил, что авария случилась из-за того, что педаль газа зацепилась за коврик.
— Педаль была зафиксирована. И пришлось прибегнуть к ручному тормозу. А так нормально вожу, 7 лет уже стаж водительский. Я не злостный нарушитель правил дорожного движения. Это произошло не специально, не хотел я, чтоб так получилось, — уточнил Егор Зырянов.
Адвокат пострадавшей Яна Мигачёва уточнила, что сейчас готовится иск в гражданский суд. В иске учтут все материальные расходы пострадавшей и потребуют компенсацию морального вреда.
— Цель же правосудия какая? Восстановление справедливости. А в данном случае у потерпевшей — вред и убытки, которые она понесла из-за этого водителя, и они до сих пор не возмещены. Где здесь справедливость? А три тысячи — это просто насмешка какая-то. Да он на своего защитника в суде в несколько раз больше потратил, — заметила Яна Мигачёва.
Водители-гонщики нередко становятся виновниками ДТП. В каких-то случаях удаётся обойтись без жертв, как, например, в июньской аварии водителя Aston Martin. Тогда за рулём элитного спорткара, предположительно, находился заместитель гендиректора S7.