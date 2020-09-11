Суд назначил наказание водителю, который въехал в толпу пешеходов на площади Калинина

Водителя на суде признали виновным по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее лёгкий и средний вред здоровью). Ему назначили максимальный штраф, предусмотренный этой статьёй, в размере 5000 рублей.



Людмила, больше всех пострадавшая в ДТП, до сих пор не может отойти от случившегося и даже посмотреть ролик с той аварией.



— Видео тогда показывали по всем каналам. В белой шапочке лечу перед машиной это я. Водитель объехал стоящие на светофоре машины и думал, что успеет проехать перед пешеходами. Там такая скорость была, хоть он на суде и говорит, что 30–40 км/ч, но там словно реактивный самолёт садился на площадь. Секунды не прошло. Женщину дорожным знаком ударило по спине, а мужчине ногу, по-моему, задел. Моя рука под колесо ему попала, одежда лопнула — перчатка, пальто… По кисти мне проехал и в области локтя. Чудом кость целая осталась, — сообщила корреспонденту НГС Людмила.

Публикуем видео с ДТП на площади Калинина — ролик содержит жёсткие кадры, чувствительным людям смотреть не рекомендуется.