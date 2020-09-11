Дети показали, чем на самом деле кормят в школах Новосибирска. А вы бы стали такое есть?

С этого года всех учеников начальных классов будут кормить бесплатно. При этом в меню должно входить хотя бы одно горячее блюдо. Мы попросили жителей Новосибирска показать нам, чем кормят их детей в школах и гимназиях. Публикуем подборку фотографий.
Внимание! У вас тоже есть фото школьного обеда? Или вы можете сделать его и прислать в редакцию, чтобы мы добавили его в эту подборку? Тогда добавляйтесь к нам в инстаграм — @ngs_news (вот ссылка) — и присылайте фото в личные сообщения.
На этой неделе мы опубликовали фоторепортаж, в котором показали на примере одной школы, как детей будут кормить в этом году. Посмотрите на десять снимков, которые могут вызвать ностальгию по школьным временам.
В этом году процесс обучения немного изменился из-за пандемии коронавируса. О том, с какими изменениями столкнулись школьники, НГС рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук.
Некоторые школы уже начали закрываться на карантин из-за ковида или ОРВИ. Мы составили карту, на которой отметили такие учебные заведения.