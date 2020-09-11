Дети показали, чем на самом деле кормят в школах Новосибирска. А вы бы стали такое есть?

С этого года всех учеников начальных классов будут кормить бесплатно. При этом в меню должно входить хотя бы одно горячее блюдо. Мы попросили жителей Новосибирска показать нам, чем кормят их детей в школах и гимназиях. Публикуем подборку фотографий.

Внимание! У вас тоже есть фото школьного обеда? Или вы можете сделать его и прислать в редакцию, чтобы мы добавили его в эту подборку? Тогда добавляйтесь к нам в инстаграм — @ngs_news (вот ссылка) — и присылайте фото в личные сообщения.