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Дети показали, чем на самом деле кормят в школах Новосибирска. А вы бы стали такое есть?

Десять не очень аппетитных фотографий

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Судя по фотографиям, каши — одно из самых популярных блюд в школьных столовых

Судя по фотографиям, каши — одно из самых популярных блюд в школьных столовых

С этого года всех учеников начальных классов будут кормить бесплатно. При этом в меню должно входить хотя бы одно горячее блюдо. Мы попросили жителей Новосибирска показать нам, чем кормят их детей в школах и гимназиях. Публикуем подборку фотографий.

Внимание! У вас тоже есть фото школьного обеда? Или вы можете сделать его и прислать в редакцию, чтобы мы добавили его в эту подборку? Тогда добавляйтесь к нам в инстаграм — @ngs_news (вот ссылка) — и присылайте фото в личные сообщения.

В школе <nobr class="_">№ 217</nobr>, по словам детей, обед состоит из двух блюд&nbsp;

В школе № 217, по словам детей, обед состоит из двух блюд 

Ещё один обед из школы <nobr class="_">№ 217</nobr>. Родители пишут: «Обед девятиклассникам положен в 9:40 утра. Учёба почти до 16:00, а кормят после первого урока. Иногда не дают первое или второе блюдо»<br>

Ещё один обед из школы № 217. Родители пишут: «Обед девятиклассникам положен в 9:40 утра. Учёба почти до 16:00, а кормят после первого урока. Иногда не дают первое или второе блюдо»

Ещё для учеников школы <nobr class="_">№ 217</nobr> готовят овощные салаты

Ещё для учеников школы № 217 готовят овощные салаты

Такой картошкой&nbsp;2 сентября кормили учеников школы <nobr class="_">№ 192</nobr>&nbsp;

Такой картошкой 2 сентября кормили учеников школы № 192 

Эту кашу (предположительно, рисовую), детям подали в той же школе

Эту кашу (предположительно, рисовую), детям подали в той же школе

— Каждый день каша, редко бывает омлет. Говорят, что меню такое, потому что это завтрак. Но завтрак тоже может быть разнообразным и горячим, — рассуждает мать ученика гимназии <nobr class="_">№ 1</nobr>

— Каждый день каша, редко бывает омлет. Говорят, что меню такое, потому что это завтрак. Но завтрак тоже может быть разнообразным и горячим, — рассуждает мать ученика гимназии № 1

— Это — бесплатный горячий обед в школе <nobr class="_">№ 65</nobr> Кировского района. Не знаю, как на вкус, но на вид... — пишет другая мама

— Это — бесплатный горячий обед в школе № 65 Кировского района. Не знаю, как на вкус, но на вид... — пишет другая мама

А так кормят детей в школе <nobr class="_">№ 122</nobr> в Калининском районе

А так кормят детей в школе № 122 в Калининском районе

И в конце немного грустная история о первоклассниках из школы <nobr class="_">№ 64</nobr>, которым достались переспелые бананы. «Ребёнок принёс из школы чёрный банан. Говорит, что всему классу такие дали, а другому классу нормальные положили», — говорит мама<br>

И в конце немного грустная история о первоклассниках из школы № 64, которым достались переспелые бананы. «Ребёнок принёс из школы чёрный банан. Говорит, что всему классу такие дали, а другому классу нормальные положили», — говорит мама

На этой неделе мы опубликовали фоторепортаж, в котором показали на примере одной школы, как детей будут кормить в этом году. Посмотрите на десять снимков, которые могут вызвать ностальгию по школьным временам.

В этом году процесс обучения немного изменился из-за пандемии коронавируса. О том, с какими изменениями столкнулись школьники, НГС рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук.

Некоторые школы уже начали закрываться на карантин из-за ковида или ОРВИ. Мы составили карту, на которой отметили такие учебные заведения.

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