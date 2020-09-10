Минздрав предложил запретить продажу вина и пива до 21 года

Минздрав считает необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, отметив, что выпивка в раннем возрасте приводит к злоупотреблению алкоголем в будущем.



— Такого рода регулирование необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем, — цитирует ТАСС Олега Салагая.

