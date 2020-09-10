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Самокатам запретят ездить по пешеходным дорожкам Заельцовского парка — что ещё изменит реконструкция за 175 миллионов

В парке выделят зоны для пешеходов и сделают велодорожки

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Площадь территории благоустройства — 39,8 га

Площадь территории благоустройства — 39,8 га

Заельцовский парк Новосибирска начнут реконструировать весной 2021 года

Благоустройство Заельцовского парка в Новосибирске начнётся весной следующего года — здесь полностью заменят фонари, сделают отдельные велодорожки и спрячут провода под землю.

— Это продолжение нашего участия в федеральном проекте создания городской комфортной среды. Мы не первый год в нем участвуем. Чтобы это состоялось, нужно провести все конкурсные процедуры до ноября, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Такое условие поставило министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Как сообщили в мэрии, на реконструкцию парка потратят 175 миллионов рублей. Проект реконструкции Заельцовского парка разработан архитектурной мастерской «Адаптик-А».

На обновление парка планируют потратить 175 миллионов рублей

На обновление парка планируют потратить 175 миллионов рублей

По проекту в парке полностью заменят освещение — уличных фонарей будет в три раза больше. Кроме главных аллей, будут освещаться велодорожки и локальные площадки. Электропровода перенесут под землю. Для автомобилей будет отдельная парковка.

— Ещё один вроде бы нюанс — это разделение зон пешеходных, зон велодорожек, детских зон. Это обеспечивает безопасность. Любители появились сегодня кататься на самокатах с автономным ходом. Это скоростной вид передвижения — важно соблюдать правила, — отметил мэр.

На территории парка будет видеонаблюдение и оборудуют тревожные кнопки. Большая часть работ, подчеркнул мэр, будет проводиться без использования спецтехники, чтобы не менять ландшафт парка. Также на территории высадят дополнительные хвойные деревья. Общая площадь благоустройства парка — 38,8 га. Работы должны начать весной следующего года.

Напомним, Заельцовский парк попал в перечень городских площадок, на благоустройство которых дадут федеральные деньги. На первом месте в этом списке оказался сквер Славы, который реконструировали в прошлом году.

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Заельцовский парк
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