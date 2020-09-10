Самокатам запретят ездить по пешеходным дорожкам Заельцовского парка — что ещё изменит реконструкция за 175 миллионов

По проекту в парке полностью заменят освещение — уличных фонарей будет в три раза больше. Кроме главных аллей, будут освещаться велодорожки и локальные площадки. Электропровода перенесут под землю. Для автомобилей будет отдельная парковка.



— Ещё один вроде бы нюанс — это разделение зон пешеходных, зон велодорожек, детских зон. Это обеспечивает безопасность. Любители появились сегодня кататься на самокатах с автономным ходом. Это скоростной вид передвижения — важно соблюдать правила, — отметил мэр.

На территории парка будет видеонаблюдение и оборудуют тревожные кнопки. Большая часть работ, подчеркнул мэр, будет проводиться без использования спецтехники, чтобы не менять ландшафт парка. Также на территории высадят дополнительные хвойные деревья. Общая площадь благоустройства парка — 38,8 га. Работы должны начать весной следующего года.